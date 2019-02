El Ejército propone una salida por desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general Alfredo Erramun, propuso un "reencuentro entre los uruguayos" para alcanzar una salida al enfrentamiento por los desaparecidos que persiste en la sociedad.

Erramun, que es un general de máxima jerarquía con cuatro estrellas, fue impuesto ayer en el cargo que dejó el general Juan Saavedra, en un acto en el que participaron el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Defensa Jorge Menéndez.

Planteó una solución al problema pero controlando "las emociones" y señaló que hoy en día para encontrar testimonios personales hay que dar "garantías". "El hecho es dar garantías a los testigos para que puedan hablar", razonó.

Erramun hizo referencia al tema al finalizar su exposición, señalando que estaba dispuesto a facilitar un "perpetuo reencuentro entre todos los orientales".

"Yo estoy en la máxima jerarquía de las Fuerzas Armadas. Cuando sucedieron los hechos yo era un niño. Hoy tenemos ingresando a la Escuela Militar chiquilines que nacieron en el siglo XXI. Tenemos que tratar de buscarle una solución que dé paz, tranquilidad, y reconforte a todos los que están muy dolidos", afirmó el militar.

El modelo.

"Los seres humanos somos emocionales. Muchas veces hay que atender el aspecto de la razón y la inteligencia, y tratar de controlar las emociones. Supongo que caminos hay. Pienso que caminos hay. En lo personal, caminos hay. Cuando uno sigue caminos siempre algo hay que sacrificar. He hablado con gente de soluciones que se han encontrado en el exterior, muy buenas soluciones y que trajeron paz. Hablo del modelo sudafricano", propuso.

El llamado modelo sudafricano, tras la violencia generada por el apartheid, supuso que se acordara no castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante esos años de enfrentamiento a cambio de que facilitaran información que permitiera esclarecer el destino de sus víctimas.

Luego sostuvo que no le consta que haya habido un pacto de silencio de militares retirados que tengan información sobre el destino de los desaparecidos. "Lo que me consta es que el que sabe y no habla es porque toma alguna precaución. Es eso. Pacto de silencio, no sé. Dentro de las Fuerzas Armadas no tenemos más archivos para sacar elementos. Lo que podemos tener hoy son testimonios de algún testigo. Pero hay que tener cuidado con testimonios que puedan no ser verdad. Ya le ha pasado al comandante en Jefe. Tenemos que recurrir a los que saben y hablar con ellos. Hoy muchos han fallecido, otros están en un tiempo de su vida agotado, son seniles. Pero este no es el momento de debatir, aunque sería bueno tener esos testimonios", sostuvo Erramun.

"Usé el término precavido porque es lógico que si alguien sabe algo, sabe que por eso puede tener algún problema. No me lo han dicho pero es lo que pienso porque es lógico. El hecho es dar garantías a los testigos para que puedan hablar. ¿Qué buscamos?. Si después de todo este tiempo hay gente que todavía puede buscar a sus seres queridos, hay que buscar una solución lógica, sensata, equilibrada, ecuánime que nos puede hacer llegar a esa meta", avanzó en su idea el general.

"Yo estoy a la orden en primera línea para ese gran reencuentro entre los orientales", aseguró.

En la ceremonia, en la que el general Saavedra concretó su pase a retiro después de 46 años de servicios como oficial del Ejército, estaban presentes los anteriores jefes del organismo. Además, asistieron representantes militares de fuerzas extranjeras, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo y el intendente y precandidato presidencial frenteamplista Daniel Martínez.

En su discurso, Erramun también se refirió a la necesidad de que a través del Esmade el país cuente con un plan para enfrentar casos de terrorismo en la región. Erramun pidió que la ley antiterrorista que se encuentra en el Parlamento se apruebe cuanto antes.

Además del proyecto vinculado al terrorismo, en el Parlamento también se encuentra a estudio la reforma impulsada por el gobierno de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Está actualmente en la comisión de Defensa de la Cámara de Representantes y la idea del Frente Amplio es aprobarla en el mes de marzo, poco después del comienzo de la legislatura.

La planificación logística de las FF.AA.

El Estado Mayor de la Defensa, creado a partir de la Ley 19355, artículo 121, es el órgano que asesora al Ministerio de Defensa Nacional en materia de planificación y coordinación de las actividades de las Fuerzas Armadas.

Entre sus cometidos se destacan la elaboración doctrinaria y la planificación del concepto de operación conjunta de las distintas Fuerzas y el análisis y la valoración de escenarios estratégicos.

Asimismo, el Esmade tiene a su cargo la planificación logística de las Fuerzas Armadas a nivel ministerial, particularmente en lo referido a sistemas de armas, de comunicaciones, de equipamiento y de nuevas tecnologías.

El Esmade realiza la planificación y coordinación de operaciones combinadas, centralizando en su organización los diferentes temas vinculados con la inteligencia militar.

También es la oficina encargada de los Agregados Militares del Uruguay acreditados ante gobiernos extranjeros.