Poder Ejecutivo prepara un relato de los 15 años de gobierno del FA

Como cierre de 15 años de gobierno, en el Poder Ejecutivo se trabaja en la elaboración de un documento donde se informará cómo se encontró al Estado en el año 2005 y en qué condiciones se lo dejará en el 2020.

Fuentes del Frente Amplio confirmaron a El País que se trata de la construcción de un relato propio de lo actuado que se respaldará con información oficial, de organismos de contralor y hasta de agencias internacionales. La idea es hacerlo público para que toda la población tenga acceso a él y pueda juzgar por sí misma lo actuado por el oficialismo.



En el gobierno se pretende dar respuesta a lo que han sido las críticas de la última campaña electoral, donde se cuestionaron diferentes áreas que van desde la marcha de la economía, las condiciones de seguridad y el estado de la educación, entre otros.

El documento que está siendo elaborado por Presidencia de la República es un componente esencial de la transición que comenzó este mismo lunes con una entrevista entre el presidente saliente Tabaré Vázquez y el electo Luis Lacalle Pou.



Ayer, en rueda de prensa en el Palacio Legislativo, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo que 15 años de gobierno “es un suspiro en la historia” si se compara con la cantidad de años que estuvo en el poder el Partido Colorado. “Los colorados gobernaron 93 años sin alternancia”, señaló.

“Yo tengo 75 años y 60 años de mi vida tuve que vivir con gobiernos que no eran afines a mi persona (...) Tenemos sobrada experiencia en la oposición”, señaló la vicepresidenta. Dijo que cada vez que le tocó estar en la oposición, el Frente Amplio “ha sido muy serio”.



A nivel legislativo, se inició ayer la transición entre la vicepresidenta Lucía Topolansky y la electa Beatriz Argimón. “Acá es todo muy sencillo, porque todos los partidos políticos participan por ejemplo de lo que es la Comisión Administrativa. Es casi aburrido”, señaló Topolansky, entre risas, a los medios de prensa en el Parlamento.

El encuentro entre ambas tuvo lugar en el despacho de la presidencia del Senado, donde estuvieron reunidas por más de media hora. Topolansky estuvo acompañada por el secretario del Senado José Pedro Montero y el secretario de la Comisión Administrativa Wilder Leal. Le entregaron dos carpetas rojas con toda la información del Palacio Legislativo a la vicepresidenta electa.



Según supo El País, Argimón consultó sobre la posibilidad de aplicar el sistema (ya adquirido por la Cámara, pero nunca utilizado) del voto electrónico. Se le explicó que la dificultad existente se refería a un tema de software. La vicepresidenta electa no descartó la incorporación de tecnología para que, además de las sesiones del Plenario, se puedan cubrir las reuniones de las comisiones parlamentarias.

Ahorro presupuestal.

“Esto es un poder del Estado con presupuesto propio y obviamente merece mucho cuidado”, dijo Argimón en conferencia de prensa sobre el Parlamento.



En la reunión, se habló tanto de aspectos presupuestales, como de temas pendientes. Argimón dijo que “la política de austeridad es una definición como gobierno y por lo tanto el Legislativo seguirá la misma política”.



En campaña electoral, Lacalle Pou se comprometió a bajar el déficit fiscal que se ubica hoy en 4,7% del PBI mediante un ahorro de US$ 900 millones al año. Argimón dijo que se llevaba un listado de todas las áreas del presupuesto del Poder Legislativo para analizar en qué lugares se puede concretar el ahorro. “Recién nos vamos con el material y lo trataremos de estudiar a la brevedad para ver por dónde podemos hacer los recortes”, afirmó.

Aprobación de leyes.

Por otro lado, Argimón se mostró preocupada por mejorar la técnica legislativa “para no caer en inconstitucionalidades”, ya que hay convenios vigentes con la Universidad.



Argimón señaló que durante todo el proceso de aprobación de una ley “puede contar con el asesoramiento” legal para asegurar una mejor calidad de los textos legislativos.



Con respecto a los proyectos de ley, dijo que se llevaba consigo la nómina de proyectos que se archivan con esta legislatura. Los cuales, podrán volver a ser presentados en el próximo período si así lo solicitan los legisladores.

Acto del 1° de Marzo: talante lo pondrá el Partido Nacional

La toma de juramento al presidente electo Luis Lacalle Pou se llevará a cabo el 1° de marzo por parte del expresidente José Mujica. El “formato” o “talante” que tenga la instancia queda en manos del Partido Nacional, según declaró ayer la vicepresidenta Lucía Topolansky tras reunirse en su despacho con la vicepresidenta electa Beatriz Argimón.



Topolansky dijo que está expectante de conocer la ley de urgente consideración que impulsará el gobierno de Lacalle Pou. “Se afirmó y no tengo por qué dudar de que se iban a respetar las políticas sociales, pero lo siento discordante con los US$ 900 millones que se van a recortar que ahora parece son US$ 1.300”, afirmó.



Con respecto a la posibilidad de que el Frente Amplio integre el gobierno de Luis Lacalle Pou por medio de cargos en organismos de contralor y entes, Topolansky dijo que aún no hay nada. “Son cosas lentas, hay que ver qué organismos, cuántos por organismos. No todos los organismos valen lo mismo”, señaló la vicepresidenta.



Topolansky dijo que “hay muchos niños para un mismo trompo”, en referencia a la coalición opositora.