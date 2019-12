Topolansky dijo que no habrá sorpresas en traspaso: "Acá es casi aburrida la transición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como estaba previsto este martes se reunieron la vicepresidenta entrante y la vicepresidenta saliente Beatriz Argimón y Lucía Topolansky respectivamente para empezar la transición legislativa.

Argimón indicó en rueda de prensa que la reunión fue muy "vasta" ya que se abarcaron todos los temas que estaban pendientes a tratar y agradeció la disposición de Topolansky durante el encuentro.

"Hablamos estrictamente del funcionamiento del Poder Legislativo. En lo personal creo que va a ser un Senado con un permanente debate constructivo", aseguró.

Al respecto del no aumento de tarifas en enero, Argimón indicó: "Hubiéramos preferido que esto formara parte del diálogo, pero fue una decisión del gobierno saliente".



La vicepresidenta electa también indicó que se llevan un documento que explica el funcionamiento que han tenido todas las áreas del Poder Legislativo y que deberán estudiar.



Minutos más tarde habló Topolansky en rueda de prensa y aseguró que en el traspaso en el Senado no se esperan sorpresas. "Acá es casi aburrida la transición", aseguró y agregó: "Este no es un organismo complejo".



Sobre la ley de urgente consideración indicó que está "expectante" porque "se afirmó que no se van a tocar las políticas sociales pero eso parece discordante con los US$ 900 millones" que se buscan ahorrar, indicó la actual vicepresidenta.



Consultada sobre si solicitarán investigadoras en su papel de oposición al igual que lo hicieron blancos y colorados, Topolansky indicó que "se hacen si se consideran necesarias" y explicó que de todas maneras esa no es su forma de actuar.



Por otra parte habló sobre la intención de Lacalle Pou de salir del Mecanismo de Montevideo y consideró que "el Grupo de Lima no está funcionando, está colapsado" y que además el presidente electo no propuso una idea alternativa. "El Mecanismo de Montevideo al menos evitó una invasión, porque los del norte están con unas ganas tremendas".

La reunión estaba pactada para esta tarde desde el día en que se conocieron los resultados que dieron ganador a Luis Lacalle Pou y fue anunciada por Argimón durante los festejos.