Ejecutivo trabaja en decreto para dar subsidio a embarazadas que no puedan teletrabajar

El Poder Ejecutivo trabaja sobre un decreto para dar un subsidio a mujeres embarazadas que no puedan realizar teletrabajo, informó Telemundo y confirmó a El País Pablo Mieres, ministro de Trabajo.

"Está en proceso, todavía no está vigente, pero está en avanzado proceso", explicó el jerarca y agregó que la idea forma parte de los planteos que fueron realizados por la comisión parlamentaria de seguimiento del coronavirus.



El objetivo es que durante un cierto período las embarazadas puedan ser consideradas como beneficiarias del subsidio por enfermedad. "Esto es una situación absolutamente excepcional", expresó el ministro.



El decreto estaría vigente por un total de tres meses y "no se especifica cuál es la altura del embarazo en la que se debe estar" para poder solicitar el subsidio, indicó.



"La embarazada tiene que ser trabajadora formal, porque se así es que se accede al subsidio por enfermedad, es voluntario y es para aquellas mujeres que no puedan teletrabajar y que por lo tanto se expongan a un riesgo al momento de ir a trabajar", explicó Mieres.

El Ministerio de Salud Pública ingresó en mayo a las mujeres embarazadas dentro de los grupos de prioridad en el marco de la pandemia por coronavirus. Es por esto que se determinó que sean vacunadas con dosis de Pfizer, sin necesidad de agenda previa, en aquellos centros que administren esa vacuna.



Hasta el momento se han registrado ocho muertes maternas de mujeres contagiadas con coronavirus. El último caso se registró en junio en el hospital de Cerro Largo.