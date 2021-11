Ediles blancos piden a Intendencia que "repudie" el cuplé de Cayó la cabra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de ediles del Partido Nacional solicita a la Intendencia de Montevideo (IMM) que "repudie" el cuplé de la murga Cayó la cabra que hace referencia al exministro del Interior e histórico dirigente blanco Jorge Larrañaga, fallecido a fines de mayo; así como que "retire" la alusión a Larrañaga del espectáculo, y que se "manifieste estar en contra de 'expresiones que incitan al odio' o 'expresiones de difamación colectiva'".

"'Hay orden de no aflojar', fue la promesa de Larrañaga. Y hasta al último minuto parece fuerte la militaba. Aún no se sabe mucho de su partida inoportuna, lo que todo el mundo sabe es que estaba en una", dijo Cayó la Cabra en su cuplé este martes.

El Partido Nacional considera que la murga realizó "expresiones agraviantes contra el fallecido exministro Jorge Larrañaga, las cuales son netamente impopulares, injustas, desmedidas, falsas, en las que se pretende afectar el honor de una familia haciendo alusiones en 'tono de humor', que se termina transformando en un discurso de odio".



En ese sentido, "califican" desde la colectividad partidaria a estos dichos como "expresiones que incitan al odio" o "expresiones de difamación colectiva", las cuales "tienen sanciones no solamente penales en los artículos 333 y 334 del Código Penal sino también en normativa internacional de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras", remarcan.



Consideran que se trata de expresiones "injuriosas y descalificantes", por lo que expresan "preocupación y repudio". También "lamentan profundamente" este tipo de situaciones que, consideran, "incitan al odio y la violencia de las cuales pretendemos, no solamente no ser parte, sino que no se repitan en el futuro", indican.



"Consideramos que nadie debe ser mancillado en su Honor así como tampoco discriminado, difamado, ni agraviado cualquiera sea su condición social, sexo, orientación sexual, raza, identidad de género, política, ideas, pensamientos, religión o nacionalidad", enfatizan los blancos en su comunicado.



Este miércoles, Jorge Larrañaga Vidal, uno de los hijos del exministro, solicitó a través de redes sociales que la murga "pida disculpas" por estas expresiones, al mismo tiempo que consideró "triste que se intente hacer humor con un hecho tan doloroso". Este episodio despertó múltiples críticas de varios dirigentes nacionalistas.