"Duele" la renuncia de Luis Calabria, es "incorruptible", dijo Santiago González

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, dijo este miércoles que "le duele muchísimo" que Luis Calabria haya renunciado a su cargo como director general de Secretaría del Ministerio del Interior y "que le hayan hecho esto también".

Consultado en el programa Al Pan Pan (radio Sarandí) respecto a qué le hicieron, González afirmó que "hay una forma de presentar de que él también usa, al igual que otros, el Hospital Policial".



Calabria presentó su renuncia al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, luego de que se divulgara que él y su familia se habían hisopado en el Hospital Policial. En la carta dirigida al mandatario, dijo que había tenido una consulta oftalmológica en el hospital.

“Luis Calabria es intachable, incorruptible y es una persona extremadamente apegada a derecho y que nunca abusó del poder”, destacó González.



“Él aclara porque es una persona transparente, cuando nadie le pidió eso, que tuvo una consulta oftalmológica. Y eso habla de la calidad de ser humano que es”, destacó.



González también dijo que Calabria entendió que debía renunciar por esto "porque las personas de bien a veces quieren dormir bien". “Y si él duerme bien de esta manera, lo acompaño a muerte con lo que haya decidido, aun cuando me hubiese gustado seguir juntos en el ministerio”, indicó.



“Luis es un hermano de mi vida, lo adoro con toda mi alma. Es una persona brillante, es recto como yo conozco muy poca gente”, aseguró el director de Convivencia.



“Tampoco en purismo nos van a andar corriendo a ninguno de nosotros. En la Tierra no me ha tocado a mí estar hablando con algún santo”, expresó González.