Dirigentes del FA y colorados critican que Presidencia divulgue participación de Lacalle en ceremonia religiosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El lunes, en su primer día de mandato, el presidente Luis Lacalle Pou asistió a una "oración interreligiosa por la patria al inicio de un nuevo gobierno" que se realizó en la Catedral Metropolitana, según se detalló en la página de Facebook de la Iglesia Católica de Montevideo.

A la salida, en rueda de prensa, Lacalle Pou sostuvo: “Toda celebración, sea laica o religiosa, que tienda a unir a los uruguayos, a la tolerancia, es bienvenida”.

El presidente añadió en ese momento que “laicidad no significa no creer o no tolerar o no ser bienvenidas las religiones”.

La Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la República divulgó la participación de Lacalle Pou en esta instancia y compartió la publicación a través de sus cuentas en las redes sociales.

Presidente Luis Lacalle Pou participó en la “Oración interreligiosa por la patria” en la Catedral de Montevideo



👉https://t.co/fDc8JmW02Z pic.twitter.com/JUPf2vCXzY — Comunicación Presidencial (@compresidencia) March 3, 2020

Esto provocó la crítica de varios dirigentes del Frente Amplio y también del Partido Colorado, que rechazaron que el gobierno difundiera por un canal oficial esta actividad.

El diputado colorado Ope Pasquet fue uno de los que lamentó la decisión. “Me parece que estas no son las cosas que unen a los uruguayos, como dijo Lacalle Pou a la salida. Estas cosas nos plantean nuevas divisiones, porque vamos a volver a discutir el concepto de laicidad. Esto se traduce en eso: nos están proponiendo una resignificación del concepto de laicidad, qué significa, qué no significa, qué es laicidad, qué es en cambio laicismo”, planteó Pasquet en el programa “No toquen nada” de Del Sol FM este martes.

Otros recurrieron a sus redes sociales para plantear su rechazo.

Constitución de la República, artículo 5:



Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.



El Presidente:

(📸 @smazzarovich) pic.twitter.com/0i3AaEAsb1 — Tati Sabini (@tatisabini) March 3, 2020

“El Estado no sostiene religión alguna”. Habrá que defender también el legado batllista presente en nuestra Constitución. Un hecho inédito y además difundido oficialmente. https://t.co/L9pT6pH884 https://t.co/DyjHGBVcrU — Santiago Soto (@elsantisoto) March 3, 2020

¿Cuál es el valor institucional de este hecho? ¿Dónde está el interés público de una actividad estrictamente religiosa? Los portales del Estado son para comunicación institucional, no para mostrar la agenda personal del Presidente. Mala señal para la laicidad https://t.co/RqCI2cuHZv — Fabiana Goyeneche 💚💛 (@Fabigoyen) March 3, 2020