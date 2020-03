Lacalle Pou participó de una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su primer día de mandato, Luis Lacalle Pou asistió a una "oración interreligiosa por la patria al inicio de un nuevo gobierno" que se realizó en la Catedral Metropolitana, según se explicó en la página de Facebook de la Iglesia Católica de Montevideo.



En el evento estuvo presente Francisco Bustillo, embajador de Uruguay en España, Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, Javier García, ministro de Defensa, Guido Manini Ríos, senador, entre otras autoridades.



El primero en hablar en la ceremonia fue el rabino Daniel Dolinsky. Le siguieron el pastor Jerónimo Granados, Ministro de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y el Monseñor Arturo Fajardo, presidente de la Iglesia Católica del Uruguay. Además, hizo uso de la palabra el rabino Max Godet.

“Nos vamos agradecidos por esta ceremonia”, dijo el presidente en una breve rueda de prensa a la salida, mientras saludaba y se sacaba fotos con decenas de personas que lo esperaban.

“Toda celebración, sea laica o religiosa, que tienda a unir a los uruguayos, a la tolerancia, es bienvenida”, agregó.

El presidente dijo que “laicidad no significa no creer o no tolerar o no ser bienvenidas las religiones”.

Calificó a su primer día como presidente como “bastante ajetreado”. Recorrió pisos de la Torre Ejecutiva para saludar a los funcionarios, comentó, y mañana retomará esa tarea porque no logró completar toda la recorrida.