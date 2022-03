Dirigentes cruzan críticas por conferencia y cadena en previa al referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue el último en hablar para defender la Ley de Urgente Consideración (LUC). Anoche, en una conferencia de prensa de 25 minutos en Torre Ejecutiva, el presidente Luis Lacalle Pou dio sus argumentos para no derogar los 135 artículos en cuestión. La oposición aseguró que “no debió intervenir” en la campaña de cara al referéndum del domingo, sostuvo que se trató de “una cadena que desinformó” y criticó que “se olvidó” de mencionar la suba de los combustibles.

Para el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez se trató de una “cadena” y no de una conferencia, porque se transmitió en vivo de forma íntegra por los canales de televisión abierta, por lo que afirmó quedó “desbalanceada” con la otorgada el día anterior al Sí, que totalizó siete minutos.



“Me llamó poderosamente la atención que en el relato para defender la LUC no hizo referencia a los combustibles, no hizo referencia a cómo afectó la nueva metodología que llevó a un incremento del 36% de los precios y que ha disparado el valor de los productos de la canasta”, afirmó Sánchez a El País.



Por otro lado, Sánchez aseguró que el lunes 28 -gane quien gane-“la Policía puede tener total tranquilidad que estará siendo respaldada”, porque según él los artículos que se quieren derogar de la LUC no van contra eso.

En tanto, indicó que “es un error” haber señalado que los artículos de adopciones -que pretenden derogar el Frente Amplio y el Pit-Cnt-aceleran los trámites. “Reincidió en un error que se repitió al principio de la campaña y quedó desmentido, asumo que fue un error y le informaron muy mal, porque no puedo creer que se haya hecho eco de una mentira; el artículo de los plazos de 18 meses no está en el referéndum”, señaló el senador.



En coincidencia, la senadora de Fuerza Renovadora Liliam Kechichian dijo a El País que los plazos que regulan las adopciones “no están en discusión”. “Eso lo votamos todos, lo que se pretende derogar es dejar en manos solo de un juez el destino de ese niño”, aseguró.



“Creo que desinformó en temas muy sensibles como son las adopciones, habló de algo que no está en juego”, insistió. Además, consideró “grave” que consultado sobre si el No rendiría cuentas del financiamiento de la campaña, el presidente respondió que no es parte del comando y no sabe cuánto se recaudó. “Me pareció grave la verdad, siendo que ha sido la figura número uno de la campaña”, opinó Kechichian.



Por su parte, el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía afirmó a El País que “el presidente debió ocuparse exclusivamente de gobernar y no intervenir en la campaña”.

"De ficción"

Mientras tanto, desde el oficialismo se salió al cruce de la cadena del Sí (del pasado martes) que apostó a un primer plano en blanco y negro del actor César Troncoso hablándole a la cámara y asegurando que el referéndum “no es una causa partidaria”.



La pieza que se inspiró en un video del argentino Ricardo Darín -sobre la guerra en Ucrania- también sirvió como “homenaje” a los militantes que juntaron las casi 800.000 firmas entregadas a la Corte Electoral. “Se buscó que llegara al mismo tiempo a los convencidos que a los indecisos”, comentaron fuentes del comando rosado a El País. En la cadena, el blanco y negro fue dejando paso al color cuando se empieza a hablar del Sí y se convoca a votar.



En el comando rosado tienen la convicción de que la cadena en su totalidad, o por trozos, será vista por un millón de personas. En Youtube lleva más de 1.000 visitas y se pautará hasta el viernes en los canales de televisión.

Desde el No se cuestionó la cadena del Frente Amplio, al entender que “supone la construcción de un relato que no existe”. “Es hasta elíptico porque desde el principio construyeron a un adversario que no existe, que es una especie de neoliberal privatizador que viene a desmontar el Uruguay que todos los uruguayos queríamos”, opinó el ministro de Trabajo Pablo Mieres. En ese marco criticó la caricatura entre “buenos y malos”.



El senador nacionalista Jorge Gandini afirmó, en diálogo con El País que la cadena se hizo “en un lenguaje visual dirigido a los frenteamplistas”. “El actor, su apariencia, el blanco y negro, los supuestos vecinos; toda la estética se dirigió a los que ya están. Fue un mensaje que no recoge ni resume los que venían dando”, acotó. En ese marco, señaló que si este mensaje hubiera sido el de la campaña “les habría ido mejor”. “Fue un mensaje más amigable y menos áspero que el de toda la campaña y entonces me parece que no sumó. No movió la aguja”, indicó Gandini. Por lo que concluyó que “desaprovecharon una oportunidad”.



En tanto, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que “lo que menos se hizo fue hablar de la ley”. “Me parece que se perdieron una gran oportunidad para hablar de los contenidos de la ley, de lo que la gente va a votar el domingo. Se apela a lo emocional, pero los contenidos brillaron por su ausencia”, enfatizó. A eso acotó: “No es casual que el mensaje del Sí lo haya dado un actor. Todos los argumentos expuestos durante la campaña fueron de ficción”.

"Con el presidente pierden también", aseguró Pereira

En un acto de cierre de campaña del Sí en Paysandú, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira aseguró que en el gobierno “hay nerviosismo” de cara al referéndum del próximo domingo y por eso “no tiene más alternativa que poner al presidente, porque pierde”, en alusión a la conferencia de Luis Lacalle Pou. “Pero con el presidente pierde también. Aún con el presidente, pero no por el presidente, porque no tienen razón”, insistió.



Pereira dijo que sin importar “lo que pase el domingo”, en la votación del referéndum, la LUC “ya no tendrá apoyo popular”. “No importa lo que pase, aunque es muy valioso, el gobierno debería pensar qué pasa si una enorme parte de la sociedad no suscribe lo que dice en el segundo año de su gobierno”. A lo que agregó: “Cómo van a hacerlo si bajaron los salarios por dos años consecutivos, incluso las jubilaciones mínimas”.



En tanto, el titular del Frente cuestionó la falta de cumplimiento de promesas electorales como la creación de 126 liceos propuesta por el excanciller Ernesto Talvi o la instalación del Mides en Casavalle planteada por el exministro Pablo Bartol.