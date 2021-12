Diputados presenta informe final de comisión investigadora sobre gestión en Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Plenario de la Cámara de Representantes presenta esta mañana el informe final respecto a la comisión investigadora que indagó la gestión del Ministerio de Turismo desde 2010 a 2021. Esta iniciativa surgió tras la renuncia de Germán Cardoso como ministro de Turismo y una serie de acusaciones sobre su mandato.

La investigadora por las compras de publicidad en Turismo, que se extendió por más de dos meses en 14 sesiones, dejó a fines de noviembre dos informes. El Frente Amplio acusó a Cardoso de cometer "irregularidades" con un manejo "discrecional" de lo público. No obstante, el informe en mayoría descarta delitos por parte de Cardoso, supo El País.

Hubo discrepancias también entre oficialismo y oposición respecto a qué contenido de la comisión investigadora remitir a la Fiscalía Penal. El oficialismo solicitó enviar todas las actuaciones a Fiscalía “en aras de la transparencia”, mientras que el Frente Amplio solo lo referido a Cardoso en el Ministerio de Turismo y no lo analizado sobre la gestión de Liliam Kechichian.

"Los fantasmas que se azuzaron ante los medios de comunicación por integrantes del Frente Amplio resultaron ser acusaciones sin sustento y quedaron sin evidencia alguna en la práctica", aseguró el diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los cinco integrantes de la comisión investigadora.



"La comisión fue muy rigurosa puertas adentro", destacó el diputado. "Quedó claro que el Ministerio de Turismo habitualmente se maneja con compras directas, sin licitación, sobre todo en materia publicitaria por la especificidad del tipo de publicidad", agregó.



"Durante la administración del exministro Cardoso solo en un caso no se contó con la certificación del Ministerio de Economía, lo cual fue observado por el Tribunal de Cuentas y comunicado posteriormente a la Asamblea General", indicó Rodríguez.



El diputado colorado también se refirió al caso Kirma Services. "La situación no produjo daño para la administración ni tampoco para la empresa. (Kirma) termina desistiendo la contratación y retirando su oferta (...) no hubo principio de ejecución y no hubo pago", sostuvo.