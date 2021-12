Diputados de Cabildo Abierto proponen cerrar el Inisa y llamar a iniciativa privada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Amiguismo, despilfarro, desidia, cientos de familiares, 54,5 millones de dólares al año para atender a 600 adolescentes, ese es el Inisa que recibimos, vamos a proponer con @LustEduardo cerrarlo y llamar a iniciativa privada”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone tras la trunca sesión de este lunes en Cámara de Diputados.

Amiguismo, despilfarro, desidia, cientos de familiares, 54,5 millones de dólares al año para atender a 600 adolescentes, ese es el Inisa que recibimos, vamos a proponer con @LustEduardo cerrarlo y llamar a iniciativa privada. — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) December 20, 2021

La publicación de Perrone se dio poco después de que se debiera suspender la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y de las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) a causa de incidentes en un hogar y la fuga de un menor internado, que fue anunciada en sala por la presidenta del instituto, Rosanna de Olivera.



Durante la sesión, Lust había recordado que catalogó al Inisa "como una cooperativa del despilfarro", que de Olivera “trata de corregir” y explicó por qué considera que debe cerrar: "Desde que se creó habla mal la prensa, todos los partidos, hablan mal los funcionarios, mal los internados, mal la Inddhh, el director del sistema carcelario. Todo el mundo habla mal INISA es raro que todos coinciden en que es lo peor del sistema uruguayo".



El legislador repasó además un informe sobre la alimentación en el instituto y apuntó: "Según el informe que tengo, hay 265 jóvenes internados y pregunté quienes comen. Comen los jóvenes y el personal que lo atiende y no la guardia. Comen 1.100 kilos de fideo por mes, 260 jóvenes más la gente serán 400. 700 kilos de harina, 900 litros de pulpa de tomate. Se come 1350 kilos de carne. Toda esa enorme cantidad de comida para esa cantidad de chicos. 270 millones por período de gobierno, lo que me da 17.000 dólares por joven por mes y cada preso cuesta 280 dólares. O sea que al Inisa hay que cerrarlo mañana, ponga en marcha una PPP. Porque la PPP uruguaya (la de la cárcel) cotiza en bolsa. Respaldamos a nuestra directora en el Inisa, trajo información verbal y trajo fotos que se pueden constatar por cualquiera de nosotros", concluyó.



"Los informes, a no ser que estén mintiendo, se acompañan de fotografías. Veo notorias mejoras, obras que se están realizando y que han terminado. El Inisa toma las decisiones por mayoría a no ser que la presidenta haya dado un golpe de Estado interno", agregó Lust y consideró que "el ataque permanente con nombre y apellido" es como "una interpelación curiosa a un servicio descentralizado, que es la primera vez que pasa".