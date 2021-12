En vivo: el ministro Lema y la presidenta del Inisa comparecen en Diputados tras críticas a la gestión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Desarrollo Social Martín Lema y el directorio del Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa), encabezado por Rosanna de Olivera, perteneciente a Cabildo Abierto, comparecen desde esta mañana en la Cámara de Diputados en régimen de comisión general tras críticas de la oposición por la gestión. De hecho, el Frente Amplio solicitó la renuncia de la dirigente cabildante al frente del Inisa.

La diputada opositora Bettiana Díaz señaló que este pedido surge de una "falta de conducción total". Aseguró que la situación actual del Inisa es la "crónica de un desastre anunciado", y que el instituto se encuentra en un "estado de insostenibilidad".

"Debo reconocer el gesto que ha tenido el Partido Nacional en particular ante una situación de caos institucional, que está teniendo gravísimas consecuencias. Se ha preocupado y ha tratado de buscar soluciones posibles en el último tiempo, sin los efectos esperados, pero es un gesto que ayuda a descomprimir una situación que termina empeorando los problemas generalizados de gestión que tiene hoy Inisa", dijo Díaz.



La diputada opositora denunció un "recorte" en el presupuesto del Inisa, poniendo énfasis en el rubro de alimentación para los internos, así como la "falta de funcionarios". Además, criticó que no llegaron respuestas de pedido de informes.



El ministro Lema comenzó destacando que "celebraba" esta instancia parlamentaria, que consideró "oportuna" en varios aspectos. Tanto para que el directorio de Inisa pueda "expresarse y rendir cuentas de lo realizado", así como para que se puedan "evacuar interrogantes" de los legisladores, y sumar elementos que le permitan tener un "mayor panorama de la situación".



Puntualizó que el Mides "no tiene facultades para tener una injerencia en la gestión" del Inisa. En tanto, frente a la inquietud de Díaz de contar con respuestas a los pedidos de informes solicitados, Lema aseguró que De Olivera "manifestó su total disposición" para cumplir con ese objetivo.



A su turno, De Olivera sostuvo que esta es una "instancia importante". "Desde que asumí he encarado esta presidencia con mucho compromiso, responsabilidad como ser humano y profesional", aseguró sobre su gestión en el Inisa, al que calificó de "institución complicada y compleja".



La jerarca señaló que al momento de asumir se encontró con una "cultura de gestión organizacional arcaica, obsoleta, desordenada", y un "caos administrativo". También indicó que recibió una situación edilicia "pésima" en los 13 centros del Inisa, de los cuales "muchos no cumplen con los requisitos mínimos". Expuso luego fotos de "cambios" en varios centros tras una serie de refacciones en los últimos meses por inundaciones, problemas eléctricos, entre otros.



La presidenta del Inisa denunció que la medicación antes de su gestión "se administraba molida, que desde el punto de vista médico es contraproducente". Ahora, dijo, existe un protocolo donde se establece que la medicación será brindada fuera de la celda por parte de una enfermera "no los educadores" en la mañana y tarde. Esto es para tener "la seguridad de que está tomando la medicación como corresponde", sostuvo.



Otro aspecto que destacó la jerarca fueron las medidas socioeducativas con los internos. Se firmaron 36 convenios laborales y educativos y otros siete "están encaminados", dijo, los cuales buscan brindar "más posibilidades" a los jóvenes.