Diputadas del FA piden informes por presunto policía con tatuaje de símbolo nazi

Las diputadas frenteamplistas Micaela Melgar, Dayana Pérez e Inés Cortés solicitaron al presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, que curse un pedido de informes al Ministerio del Interior para obtener datos sobre un presunto funcionario policial que fue fotografiado con un símbolo nazi tatuado en su nuca.

El documento difundido por Melgar indicó en Twitter que este miércoles al mediodía en la zona de la Plaza Independencia, cerca de calle Florida, fueron tomadas fotografías en las que “se observa un funcionario policial que ostenta en su nuca un símbolo de odio”.



Este símbolo sería el Wolfsangel, utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, señala el texto.

Ante esto, las diputadas solicitan saber “si la persona que aparece en las fotos adjuntas es efectivamente un funcionario policial”; “si el Ministerio del Interior tenía información sobre que un funcionario policial portaba y exponía simbología nazi a través de sus tatuajes”; “si existen investigaciones abiertas sobre grupos neonazi en Uruguay” y “si existen investigaciones sobre grupos neonazis en Uruguay y su relación con el Ministerio del Interior”.

Consultada por El País, Melgar manifestó que no fue ella quien tomó las fotografías del individuo, pero que sabe quién lo hizo.



Por su parte, la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, dijo a El País que no conoce a ningún policía que tenga ese símbolo, aunque recordó que en el sector hay 33.000 funcionarios.



Si bien no aseguró que fuera un funcionario policial, la presidenta de Sifpom indicó que, por las características de su vestimenta, se trataría de un cabo.

Según el artículo 97 de la Ley Orgánica Policial, “no se permitirá el ingreso (a la Escuela de Policía) de postulantes que presenten tatuajes, piercings, implantes, escarificaciones u otra técnica actual o futura, que por su tamaño, ubicación o simbolismo alteren la presentación personal, la sobriedad o el adecuado porte de los uniformes”.



Rodríguez apuntó que quizá la normativa se pueda aplicar en este caso, de comprobarse lo manifestado en el documento difundido por las diputadas.