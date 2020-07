Diputada de Cabildo habló sobre el aborto en discusión de la LUC: "Es una pena de muerte sin juicio a un inocente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la Cámara de Diputados este jueves se discute la ley de urgente consideración. Durante la discusión del articulado de seguridad pública, Sabina Calvo, representante de Cabildo Abierto, habló sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La intervención de la diputada comenzó de la siguiente manera: "He escuchado con mucho asombro cómo se parece defender en parte de esta cámara al delincuente, en lugar de defender al ciudadano que cumple las leyes o a quienes nos defienden".



Calvo expresó que quería hablar de dos temas. Uno de ellos fue: "Se habla mucho de la defensa de la vida, de los derechos humanos o que no hay pena de muerte. Pero en el gobierno anterior se aprobó la ley de interrupción (voluntaria) del embarazo".



Además, comentó que "ese niño dentro del viente de su madre que no hizo nada malo, no delinquió, no mató, no violó". Por lo tanto, "¿no tiene derecho a la vida? ¿Quién lo defiende? ¿No es acaso eso una pena de muerte? Es una pena de muerte sin juicio a un inocente que no se le dio la posibilidad de defensa alguna".



En un momento, en el registro de la sesión se puede observar que la legisladora, luego de hacer una interrupción en su discurso, dice: "Yo escuché con respeto, no está fuera de tema porque estamos hablando de lo mismo".



Luego, el presidente de Diputados, Martín Lema, interviene y dice: "Diputada, usted termine su intervención y si, por algún tipo de alusión, cualquier legislador de la sala quiere hacer referencia, con mucho gusto le vamos a dar la alusión política".



Micaela Melgar, diputada por el Frente Amplio, utilizó su cuenta de Twitter para relatar lo que sucedió. "Le pedimos al Presidente que le indicara que estaba fuera de tema. No lo hizo", publicó.

Una diputada de Cabildo usó el espacio de intervención sobre procedimiento policial para hablar del derecho del feto y repudiar el aborto. Le pedimos al Presidente que le indicara que estaba fuera de tema. No lo hizo. — Mica Melgar (@MicaMelgar) July 2, 2020

Cuando Calvo retomó la palabra, concluyó: "Recordemos que el acuerdo de los tratados internacionales firmados por Uruguay hay vida humana desde la concepción".