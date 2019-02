Dinama en problemas por conflicto sindical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El monumento es un emblema de la ciudad y da la bienvenida a los visitantes. La estatua del toro en la ciudad Paso de los Toros, en Tacuarembó, es un ícono de la localidad y ayer fue intervenida por manifestantes que se oponen a la segunda planta de UPM para reclamar que no se confirme la inversión más grande en la historia del país.

Las expectativas de los ambientalistas tienen pocas probabilidades de cumplirse. Sin embargo, el proceso de instalación de la segunda planta de UPM en esa zona, se está atrasando por el mal relacionamiento de la ministra de Vivienda, Eneida de León, con los funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

La firma finlandesa, el gobierno, y la empresa constructora del Ferrocarril Central —clave para la confirmar la nueva fábrica de celulosa— están a la espera de la autorización ambiental que un conflicto sindical pone en suspenso.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que depende del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), se ha convertido en un "personaje" clave por estos días para el gobierno del Frente Amplio.

Es que de ese organismo dependen una serie de autorizaciones ambientales claves. No solo el Ferrocarril Central indispensable para "UPM2", sino también el plan de reordenamiento del balneario Cabo Polonio, en Rocha. Incluso el análisis de la multa que la Dinama decidió imponer a Antel por la puesta en marcha del "Antel Arena" sin autorización, duerme en un cajón del despacho donde se tiene que analizar esa sanción desde hace ya un mes.

Los técnicos de la Dinama dicen trabajar más horas de las habituales por la cantidad de trabajo que tienen. Incluso la ministra De León ordenó cortar de inmediato las licencias de todos los funcionarios de ese organismo.

Es que la intención del gobierno de Tabaré Vázquez era tener pronta la habilitación ambiental del ferrocarril central para antes del 1° de febrero. La decisión apuntaba a que las obras de la reconstrucción del tren comiencen lo antes posible, con el fin de la licencia de los trabajadores de la construcción.

Sin embargo, esto no ha sido posible. Un alto jerarca del Ministerio de Vivienda, que sigue de cerca toda la negociación, explicó a El País que parte del trámite se demoró porque solicitaron información complementaria desde la Dinama a UPM el 21 de enero, que la empresa demoró en contestar.

"Uno de los puntos donde se solicitó información complementaria, porque es un punto muy delicado, es sobre la calidad del aire", detalló la fuente que solicitó mantener en reserva su nombre ya que hay firmados contratos de confidencialidad.

Para los ambientalistas, las presiones desde la empresa hacia el gobierno por apurar los trámites generan preocupación por la calidad de los informes. Ayer el toro de Paso de los Toros fue intervenido. "Papel para hoy. Hambre para mañana", dice la leyenda de dos cajones desde de los cuales se simula que el toro se está alimentando.

Se espera que las obras en las vías férreas lleven 36 meses

Mal relacionamiento.

Este miércoles los funcionarios del ministerio de Vivienda realizarán una asamblea y esperan que la ministra De León los atienda. Si esto no ocurre, el sindicato tiene resuelto no firmar los informes ambientales, informó la semana pasada el diario El Observador.

La presidenta del sindicato Rossana Berrini explicó al programa "Así nos va" de radio Carve que se están cumpliendo los plazos establecidos, pero los técnicos de la Dinama "han prendido luces amarillas" en el análisis ambiental en algunos puntos.

"El que tiene la penúltima firma es el técnico y esa penúltima firma es la que está costando", dijo la sindicalista.

En conversación con El País agregó que el relacionamiento con la ministra De León es muy malo y que no han tenido ningún tipo de señal hasta la noche de ayer para entablar una negociación. "Son muchas cosas que tenemos sobre la mesa y no hay un interés de las autoridades por sentarse al menos a hablar".

La funcionaria del Ministerio de Vivienda dijo que al asumir como presidenta, junto a la directiva, solicitaron una reunión con la ministra para tener un camino de diálogo futuro. Sin embargo, luego de ese encuentro el diálogo fue inexistente.

"No hay diálogo porque desde el ministerio no se quiere tener un relacionamiento con los trabajadores. Yo puedo cruzarme con la ministra en el ascensor, pero después le solicito por carta reunirme y no hay contestación", explicó Berrini.

Parte de los reclamos que el sindicato quiere negociar con la administración son: un cronograma para el restablecimiento de las licencias suspendidas, una negociación salarial, un plan de ascensos y concursos internos y una mesa de diálogo permanente para el tratamiento de asuntos laborales.

La organización que nuclea a todos los sindicatos de la Administración pública (Cofe) iniciará contactos en el Ministerio de Trabajo para una reunión tripartita, en caso de que no hubiera una respuesta de la cartera de Vivienda.