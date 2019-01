Dinama objeta sitio de basurero en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Canelones deberá reubicar su proyecto para instalar un "megabasurero" a orillas del arroyo Solís Chico luego de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) rechazara la localización propuesta por la comuna.

El proyecto para una planta de disposición final de residuos a 12 kilómetros de Parque del Plata, que es resistido por los vecinos del lugar, deberá ser ahora nuevamente estudiado por las autoridades. Es que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo ayer a El País que "la Dinama informó que OSE tiene alguna intención de generar algún embalse por ahí y eso es lo que decían los vecinos y tienen razón".

El jefe comunal señaló que en la Intendencia que ya se estudia otro sitio para ubicar el proyecto. "Hay una zona que la Dinama señaló que estaba habilitada que obviamente incluye al arroyo Solís", apuntó el intendente que se encuentra de vacaciones.

Mientras tanto, los vecinos siguen esperando que la Intendencia desista de su proyecto ya que estiman tendrá un alto impacto ambiental, sanitario y social. La arquitecta Noel Gortari, vecina e integrante del movimiento "Vecinos en defensa del arroyo Solís Chico limpio", explicó a El País que el proyecto que se prevé instalar a 1.500 metros de la ruta 8 a la altura del peaje de Soca, "es un emprendimiento que tiene un impacto ambiental adverso por más que se aplique tecnología como membranas para impermeabilizar la zona".

El proyecto que integra tecnología de punta, tiene una membrana especial que envuelve y sirve para compactar la basura de forma que no escurran los líquidos ni se filtre el olor. Por otro lado, los vecinos rechazan que el proyecto se instale en un terreno en el que se prevé que coexista con un embalse de OSE ya que "una filtración sería un desastre ambiental", aseguró Gortari. Según los vecinos, entre Parque del Plata, Las Toscas y La Floresta viven unas 17.000 personas.

Orsi señaló que la Intendencia de Canelones "tiene historia de tratamiento de cursos de agua que creo que nos avalan". Consideró que "acá no vamos a hacer cualquier cosa y siempre dijimos, donde la Dinama lo permita, lo hacemos, si la Dinama nos dice no, es no".

Pablo Ligrone, especialista en desarrollo ambiental, dijo el año pasado a Qué Pasa que la ubicación de una megaplanta de residuos, debe resolverse a partir de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) ya que el proyecto está regido por la ley de ordenamiento territorial (18.308), vigente desde 2008.

Ligrone apuntó que la Intendencia viola con este proyecto el artículo 47 de la Constitución, que protege el agua y el medio ambiente, y vela por los derechos territoriales de las personas. Un basurero, continúa Ligrone, genera una "indiscutible transformación del territorio". Sin embargo, la comuna no hizo nada de esto: no procuró una EAE ni desarrolló una directriz departamental. "Todo el procedimiento se hizo al margen de la ley 18.308", concluyó. Las empresas proponentes debían elegir, dentro del amplio polígono definido, un sitio particular. El llamado establecía algunos criterios de exclusión, entre ellos, una distancia mínima de 200 metros respecto a cursos de agua superficiales, y de 5.000 metros respecto a tomas de agua para abastecimiento de poblaciones. El 9 de julio el intendente Yamandú Orsi dio su veredicto en una resolución: la propuesta seleccionada es la de Aborgama, Favelan y Ebital. Y los dos padrones elegidos por el consorcio están prácticamente recostados a orillas del Solís Chico.

Los vecinos aseguran que los padrones, propiedad de Francisco Platero —exalcalde blanco del municipio E de Montevideo—, están ubicados en terreno inundable y por eso temen que en las crecidas la basura se mezcle con el arroyo. También muestran un mapa que revela que no se cumple con los 5.000 metros que deberían distar del punto de toma de agua potable de Soca.