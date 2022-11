¿Qué dijo Orsi sobre Javier Chá tras difusión de audio ofensivo luego de la victoria de Lula?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, se refirió este miércoles al audio que se filtró de Javier Chá, exdirector de Casinos y exintegrante de la comuna canaria, quien lanzó una serie de insultos tras el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil.

El intendente frenteamplista sostuvo esta mañana que "tuvo esa desgracia, exabrupto, exceso o como quieras llamarle de conversar con un amigo y decir disparates" luego del balotaje en Brasil, en el que Lula da Silva venció a Jair Bolsonaro en una apretada elección. Orsi había viajado junto a José Mujica para seguir los resultados junto al exmandatario brasileño.



"Estuve hablando con la gente amiga mía que está cerca de Lula, es un jolgorio, una fiesta enorme, están festejando como locos. Además me aseguraron, porque yo llamé para que me dieran el visto bueno y me aseguraran, que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta de Brasil, la frontera con Uruguay, para que vayan todos los chupapijas, los briscos de derecha, todos los mamaderas de derecha, pueden ir ahí a frontera con Brasil a hacerse rajar el culo porque los van a coger (...) cogidos a todos. Que pasen lindo, faltan 23 meses para que les rompamos el culo en Uruguay”, dijo Chá en una grabación difundida este martes por radio Universal.

"No hubo más remedio que aceptarle la renuncia. De inmediato vino y me dijo 'esto está resuelto, acá tenés mi renuncia', y renunció", señaló Orsi este miércoles en entrevista con Radio CW 41, de San José.



El intendente valoró que de esta forma "se cortó el problema", pero acotó que "hay que tener mucho cuidado y además son expresiones inaceptables". Orsi dijo que el exresponsable del Hipódromo de Las Piedras "sabe mucho y está muy metido en el tema hípica".

Orsi se había referido a Chá en ese sentido el 26 de octubre en el programa En Perspectiva (Radiomundo), cuando habló de funcionarios de su gabinete que habían trabajado en el gobierno nacional previamente, porque aseguró, "traen en su conocimiento y experiencia, mucho para aportar" a su gestión.



El diputado blanco Alfonso Lereté y el sindicato de municipales (Adeom) de Canelones habían denunciado a fines de mayo la contratación de cargos de confianza, entre los que se encontraba Chá y otros 13 funcionarios. Lereté había alertado que estas incorporaciones eran “desmedidas” y obedecían a un interés político, en alusión a una eventual candidatura de Orsi por el Frente Amplio en el año 2024.



El miércoles pasado le consultaron a Orsi en el matutino radial por Chá, y este expresó: "Nadie se pone a debatir con Javier Chá sobre hípica, no, porque deben haber pocos que sepan tanto como él y está asignado al Hipódromo de Las Piedras".