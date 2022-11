Jerarca de Canelones renunció tras polémico audio sobre la derrota de la derecha en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas horas se viralizó un polémico audio de Javier Chá, exdirector de Casinos durante el gobierno del Frente Amplio y uno de los cargos de confianza del intendente canario Yamandú Orsi.

Según supo El País, tras la divulgación del audio el jefe comunal aceptó la renuncia de Chá. “Faltan 23 meses para que les rompamos el culo en Uruguay", se escucha en el audio, enviado luego de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.



"Estuve hablando con la gente amiga mía que está cerca de Lula, es un jolgorio, una fiesta enorme, están festejando como locos. Además me aseguraron, porque yo llamé para que me dieran el visto bueno y me aseguraran, que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta de Brasil, la frontera con Uruguay, para que vayan todos los chupapijas, los briscos de derecha, todos los mamaderas de derecha, pueden ir ahí a frontera con Brasil a hacerse rajar el culo porque los van a coger (...) cogidos a todos. Que pasen lindo, faltan 23 meses para que les rompamos el culo en Uruguay”, se escucha en la grabación difundida este martes por radio Universal.



Según el medio, Chá le envió el audio a un amigo, que luego lo compartió con su círculo íntimo. Ahora, la grabación circula por las redes sociales.