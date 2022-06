“Es difícil cuando se niegan números que son claros”, dice Heber sobre la seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó ayer cifras de los homicidios en 2021 y el primer trimestre de 2022, y los comparó con la última gestión del Frente Amplio. El jerarca indicó que hubo 96 homicidios en los primeros tres meses del año, lo que significó una suba frente al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 72. No obstante, recordó las cifras del último gobierno del Frente Amplio: en el primer trimestre de 2020 hubo 101 homicidios y en 2019 fueron 83.

A continuación, el nacionalista preguntó: “¿Se dijo en marzo de 2020 que estábamos en una situación de descontrol porque habíamos pasado de 83 a 101 homicidios? ¿Lleva esto a decir públicamente que estamos en una situación de descontrol del tema de homicidios? No. Entonces, me da la sensación de que hay una actitud de castigar y lesionar al gobierno en materia de seguridad para tratar de emparejar lo que fue el desastre anterior”, añadió.



Heber señaló que hubo una caída de 23,7% en la cantidad de homicidios en 2021 en comparación con 2019, previo a que asumiera la administración actual. Sobre esta cifra, comentó: “¿No se ve esto? ¿No existe, o no se quiere ver? Hay una disposición política a no verlo, a no reconocerlo. Entonces, es muy difícil dialogar cuando no se quiere ver lo que rompe los ojos. Es muy difícil poderme sentar alrededor de una mesa si se niegan números claros”.



Asimismo, recordó que los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad señalan una reducción de 19,9% en los hurtos, de 18,8% en la rapiñas, de 1,3% en la violencia doméstica y de 36,4% en el abigeato.

“Acá es cuando empezamos a tener una distancia con la oposición, que me propongo tratar de no tenerla pero creo que voy a fracasar rotundamente en el intento. Porque hay una predisposición a estar en contra y una actitud de negar. Fíjense que se decía por parte del senador (Enrique) Rubio que tenemos un récord, y lo decía con respecto al tema de los homicidios. Supongo que se referirá a mayo porque lo números son muy claros”, añadió.



En ese sentido, Heber comentó que 2021 sí fue un año de récord para la cartera, y destacó las siguientes cifras: 1.152 bocas cerradas, 1.196 kilos de pasta base incautada, 4.673 personas indagadas, 1.465 personas condenadas, $ 17.490.368 y US$ 742.794 incautados.



Sobre la incautación de cocaína y marihuana informó que los números están “muy bien”. Sobre la primera droga aclaró que no hubo una cifra récord porque en noviembre y diciembre de 2019 Prefectura encontró “enormes cargamentos en el puerto”, pero que es la “única razón porque en los años anteriores hubo muy pocas incautaciones”.

Por otra parte, el director general de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Alfredo Rodríguez, informó que se “identificaron 45 organizaciones dedicadas al suministro de estupefacientes sin perjuicio de los abastecedores que están por encima” en la zona metropolitana.



Durante la jornada hubo una “sesión secreta” por la difusión de datos sensibles. El senador Sebastián Da Silva contó a El País que hubo una “exposición cruda en donde se mostró todo lo que el Estado conoce de la situación de narcotráfico en la zona metropolitana”. Hubo una “descripción de las bandas, el mapeo de las zonas, la cadena de distribución y el estatus de las investigaciones”.