Tras críticas de Zabalza, Mujica dijo que él no "tira mierda" ni es "cagatinta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes el expresidente José Mujica fue consultado sobre los comentarios que hizo en las últimas horas su excompañero del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) Jorge Zabalza en relación a la descripción del exmandatario de la llamada "Toma de Pando" en octubre de 1969 en el reciente documental "El Pepe: una vida suprema", dirigido por el serbio Emir Kusturica, el cual se estrenó en Netflix a fines de diciembre.

En una entrevista publicada hoy en El Observador se le consultó a Zabalza si no le "dolió" la "referencia casi festiva" de Mujica a la "Toma de Pando" en el documental "obviando por completo que hubo cinco muertos (entre ellos Ricardo Zabalza, su hermano)", y Zabalza respondió: "Mucho. Mucho. Me da mucha bronca. Rabia me da", entre otras consideraciones.

En la misma tónica respondió Zabalza a principios de enero cuando fue consultado al respecto, y dijo en el programa "Tarde o Temprano", de Canal 12: “¿Por qué (Mujica) recuerda que tomó una cerveza y no recuerda las muertes? Me genera una gran bronca, una indignación muy grande”.

Esta mañana, Mujica fue consultado en el programa "Informativo Sarandí" de Radio Sarandí sobre estos dichos y comentó: "La película la hizo (Emir) Kusturica, pero yo no hablo públicamente de mis compañeros y de mis ex compañeros (aludiendo a Zabalza)". Y luego prosiguió: "Tengo otros códigos, no me dedico a eso".

Frente a la repregunta del periodista de que varios criticaron que en el documental no se mencionaran los muertos en ese hecho, así como su declaración en la película que "es la cosa más linda entrar a un banco con una (arma calibre) 45", Mujica señaló: "Mi querido, yo nunca obvio esas cosas. Nunca las he obviado. Puse la carne en la parrilla y me comí lo que me tuve que comer, pero tampoco voy de 'cagatinta', tirando mierda pa' un lado y pal' otro, asumo lo que me toca y lo he asumido históricamente. Entonces, hay cosas que me parece que mejor las dejo".

Por otro lado, Mujica también fue consultado sobre qué le pareció el documental del serbio, y sostuvo: "Lo vi una vez en (el Festival de) Venecia y no le di más pelota, demasiado bucólico", y agregó que le pareció "muy tierno y muy amoroso".

Frente a la pregunta de si considera que al documental le faltó su "parte mala, fea", remató: "No, eh... es un gran tipo Kusturica, pero trabajó muy apurado".