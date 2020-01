Zabalza sobre la versión de Mujica de la Toma de Pando: "¿Por qué recuerda que tomó una cerveza y no las muertes?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdirigente tupamaro Jorge Zabalza criticó algunas de las apreciaciones que realizó el expresidente José Mujica en el documental del director serbio Emir Kusturica, "El Pepe: una vida suprema".

Entre otros, durante una entrevista con el programa “Tarde o temprano” de Canal 12 emitida el miércoles de esta semana, Zabalza lamentó cómo Mujica recordó la llamada Toma de Pando, una acción del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) en esa ciudad de Canelones en octubre de 1969. Murieron ese día tres tupamaros –incluido Ricardo, hermano de Zabalza-, un policía (Enrique Fernández Díaz) y un hombre que pasaba por el lugar y fue víctima de la balacera, Carlos Burgueño.

En el documental Mujica dice: “La acción terminó para unos tomando cerveza y los otros presos, con algún herido que se curó. Pero lo más importante es que a los días estábamos en la calle operando”.

Zabalza cuestionó que Mujica no mencione las muertes generadas por la Toma de Pando. “¿Por qué recuerda que tomó una cerveza y no recuerda las muertes? Me genera una gran bronca, una indignación muy grande”, dijo.

“Es insólito que Mujica haya descartado en su discurso todo lo que tiene que ver con las desapariciones forzosas, los asesinatos, las violaciones, las torturas”, insistió Zabalza.

El exdirigente tupamaro recordó que conoció a Mujica hace 51 años, cuando quien años más tarde sería el presidente de Uruguay “se escapó por la ventana del baño” de la casa de su madre de la Policía que lo había ido a buscar.

Hoy, dijo, “no es el mismo Mujica”.

“El Mujica aquél, cómo te puedo decir, eran tiempos en que a él le gustaba andar con la 45 al cinto, eran tiempos en que hablábamos de revoluciones, nos mirábamos y cada uno se reconocía a sí mismo en el otro”, comentó. “51 años después eso no es así, él ahora le enseña a los pobres a plantar flores para que después le vendan a los ricos”, aseguró. “Se autodefine como un administrador del capitalismo, ahí al terminar la película, o de lo que le dejan administrar, porque más bien debe ser eso”, sostuvo.

Zabalza dijo que los comentarios de Mujica no lo sorprendieron puesto que “él ha tenido una forma de desvirtuar y de desalentar todo lo que sea lucha, y para eso se olvida de las cosas, no las nombra, o dice disparates como en el caso del feminismo, en la cuestión de derechos humanos, o en la defensa del medio ambiente”.

Para Zabalza, Kusturica “estaba enamorado del Pepe” y lo mostró en su película como “una estrella de rock”.

Además, el exdirigente tupamaro criticó la presidencia de quien fuera su compañero décadas atrás. “Él podría haber gobernado en este país como presidente a lo Salvador Allende, pero eligió hacerlo a lo Batlle, como José Batlle y Ordóñez, como Luis Batlle, amortiguando, gobernando sin afectar la riqueza que tiene acumulada el 1%, permitiendo a los capitales extranjeros apoderarse de la tierra”, dijo.

“Juega un papel que para mí, como para muchos compañeros, es un emblema de claudicación”, afirmó.