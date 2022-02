"Los que dicen que la LUC recorta derechos laborales, mienten", dijo Mieres en Salto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que los que dicen que la Ley de Urgente Consideración (LUC) "recorta" derechos laborales "mienten", ya que la misma "solamente protege a los trabajadores que en el marco de una huelga, cuyo derecho sigue estando protegido, quieren entrar a trabajar".

Por lo tanto, expresó que "es una gran mentira que la LUC recorta derechos laborales, no los recorta de ningún tipo, al contrario, garantiza el derecho de huelga para todos los trabajadores y además garantiza que quienes no quieren hacer huelga puedan entrar a trabajar sin que haya una movilización que se los impida".



En el marco de la campaña por la defensa de la LUC, emprendida por los actores de gobierno, el secretario de Estado llegó ayer a Salto realizando un acto en la sede departamental del Partido Nacional.



Mieres, afirmó que hubo una pérdida del salario real y que "es importante reconocerlo y decirlo", pero justificó que la misma fue "producto de la pandemia que causó un impacto global negativo para todas las economías". Y admitió que están trabajando para "lograr la recuperación" del salario sobre las bases del "crecimiento y desarrollo económico que está teniendo el país".



El ministro añadió que el país está recuperando los niveles de empleo "previos a la pandemia" y que eso es "una clara señal de recuperación del país y de los niveles de empleo".



No obstante, Mieres fue consultado acerca de la propuesta de continuidad

de los trabajadores que comprende el programa Jornales Solidarios, diciendo que el tema "está arriba de la mesa, porque el trabajo de estas personas ha sido positivo para las Intendencias y para las ciudades donde cumplieron sus tareas".



Lo mismo dijo acerca de la continuidad del seguro de desempleo especial parcial "el cual fue elaborado para enfrentar los problemas que dejó la pandemia, pero una vez superada esa situación estamos evaluando el tema, en principio va hasta el 31 de marzo, pero vamos a analizar el tema de la continuidad".