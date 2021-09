Díaz-Canel llamó a que Lacalle "escuche al pueblo" por la LUC y el presidente contestó: "Por suerte pueden juntar firmas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado el ambiente estuvo caldeado durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tuvo lugar en México. Primero, un cruce entre Lacalle Pou y Nicolás Maduro dio que hablar, y luego el presidente uruguayo cruzó palabras con el mandatario Cubano Miguel Díaz-Canel.



Durante su discurso, Lacalle criticó que haya represión y que no se respeten los derechos humanos en varios países: "En esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela".

Díaz-Canel recogió el guante y contestó que Lacalle "denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas ante la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar en nuestro desarrollo y que el presidente Lacalle no mencionó", afirmó. VER VIDEO



"Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal", sentenció Díaz-Canel.

Ante estas palabras, Lacalle utilizó un minuto para responderle: "El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano".



A continuación y dando por finalizada su intervención, Lacalle citó un pasaje de la canción Patria y vida, que se ha convertido en un himno popular en contra de la dictadura cubana: "Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente", dijo.



A pesar de que había terminado el tiempo para contestar, Díaz-Canel volvió a hacer uso de la palabra para lanzar: "Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical, esa canción es una mentira y una construcción de algunos artistas en contra de la revolución cubana", finalizó.