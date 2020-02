Di Candia revocó la polémica adjudicación de luminarias para Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de ser observada en diciembre por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y tras haber sido objeto de denuncias penales y de “amiguismo”, el intendente Christian Di Candia resolvió dejar sin efecto la compra de 70.000 luminarias a una pequeña empresa del PTI del Cerro. El monto del llamado era de unos US$ 25 millones.

Según la resolución municipal, a la que accedió El País, el 10 de febrero la Comisión Supervisora de Contrataciones de la Intendencia dictaminó que, en virtud de las observaciones realizadas por el TCR, era conveniente dejar sin efecto la adjudicación que la administración hizo a la empresa uruguaya Prodie S.A., pese a constatar irregularidades durante el proceso. Tres días después, el intendente Di Candia le puso su firma a la finalización de un proceso licitatorio que tuvo tres etapas y demandó aproximadamente dos años.



Aunque las observaciones del TCR no son vinculantes (los organismo públicos no tienen obligación de acatarlas), en este caso la administración entendió que no se podía seguir adelante con el proceso tal cual estaba planteado.



Como diera cuenta El País, el 8 de noviembre del año pasado la Intendencia hizo la adjudicación ad referéndum, es decir, condicionada al pronunciamiento del TCR, luego que cinco meses antes el director de Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame, había resuelto hacer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por hechos que podrían tener el carácter de “delictivos” en el llamado a licitación.



Entre otras cosas, la Intendencia había detectado la utilización de certificados presuntamente falsos por parte de la firma a la que finalmente le adjudicó el negocio: Prodie.



En el fallo del Tribunal se señala que “no se trató por igual a las empresas oferentes, pues habiendo radicado la administración denuncias penales cercanas en el tiempo contra las mismas, en un caso se descarta a un oferente por carecer de confianza para contratar y en el otro se le adjudica la contratación”.



Una de las empresas descartadas fue Habilis S.A., la cual denunció públicamente el proceso licitatorio por irregularidades. Muchas de estas denuncias fueron difundidas a través de Twitter por el trol (cuenta desconocida) @ArrozVez.

Tras la observación

A comienzos de enero, fuentes municipales dijeron a El País que “en cumplimiento del fallo del TCR, se va a abrir el sobre de Habilis para habilitarla a competir en una parte del llamado, tomando en cuenta que el Tribunal dijo que no habían sido valoradas todas las empresas por igual”. De esta manera, esta empresa quedaría en competencia junto a Prodie, aunque solo en una parte menor del llamado, que era por unas 12.000 luminarias. En la otra, “Habilis no cumpliría con las exigencias”, se indicó.



La Intendencia no tendría por el momento idea de hacer un nuevo llamado. “Hay alternativas de adjudicar”, agregaron las fuentes.



De todos modos, tras el pronunciamiento de la Comisión Supervisora de Contrataciones (que integran el director de Jurídica Ernesto Beltrame, el gerente de Compras Gustavo Cabrera y el contador general Alejandro Lasalvia) y la reciente resolución del intendente Di Candia, todo parece indicar que la mayor compra de luminarias para Montevideo en lo que va del siglo podría quedar para el próximo período.