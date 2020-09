Di Candia sobre marcha: "La gente, en su libertad, a veces hace un buen uso y a veces no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual intendente de Montevideo Christian Di Candia votó este domingo en su circuito, ubicado en el Colegio Hans Christian Andersen ubicado en Sayago, e hizo referencia respecto a la masiva Marcha de la Diversidad de la que él participó: "La gente en su libertad a veces hace un buen uso y a veces no", indicó al respecto del no cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.

"Participé con tapabocas en todo el recorrido de la marcha, también es cierto que había mucha gente sin tapaboca", indicó y agregó: "Quizás para adelante haya que tener un poco más de cuidado en ese sentido".

Di Candia dijo que marchar es parte del juego democrático de la sociedad, así como del hecho de poder ejercer el derecho de uso político del espacio público. "Creo que también hay una manifestación que está en el marco de los que se eligió como estrategia por parte de las autoridades nacionales que es el de la libertad responsable", expresó.

"Esperemos que no sea un foco de transmisión ni mucho menos, seguramente que si esto existió nos estaremos enterando en los próximos 10 o 15 días, pero en principio espero que no sea así". El intendente aseguró que los organizadores de la marcha estuvieron planteando las medidas adecuadas para llevar adelante la marcha, pero "la gente, en su libertad, a veces hace un buen uso o no".

"La organización hizo todo lo posible para que la gente cumpla los mandatos como se plantean, luego en el uso de la libertad... es como todo, también se hizo en la exposición rural un cuidado inmenso para que la gente hiciera lo que se le pedía, pero también había gente sin tapabocas y eran 15.000 por día, a veces es muy difícil controlar a la sociedad".

El jefe comunal expresó que por parte de las autoridades no hubo un pedido para que la marcha no se realizara y dijo: "También se necesitaba que había una necesidad de la gente en espacios públicos, de ocio, de recreación", dijo.

"Fue una apuesta que hasta ahora nos ha salido, esperamos que nos siga saliendo bien, pero que tiene un peso importante en la opción que hace a cada ciudadano a la hora de cuidarse y cuidar a los demás".