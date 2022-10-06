Detuvieron al presunto responsable de femicidio

OCURRIÓ EN SAN JOSÉ

La víctima era una mujer de 35 años quien fue encontrada sin vida en su casa de San José.

La Fiscalía de San José confirmó sobre las 19:00 horas de ayer, la detención de un sospechoso de 36 años de un eventual femicidio. La víctima era una mujer de 35 años quien fue encontrada sin vida en su casa de San José.

La fiscal del caso, Ericka González aseguró en diálogo con Subrayado que si bien “no se pudo determinar un vínculo afectivo” entre el detenido y la víctima, no se descarta la posibilidad de que se trate de un femicidio.

Sobre las formas en las que pudo realizarse el homicidio, la fiscal prefirió mantener los detalles en reserva, ya que la investigación se encuentra en una etapa preliminar.

La mujer había sido encontrada el martes sobre las 19:30 horas muerta y semidesnuda en su hogar. Los oficiales de la Policía que se acercaron al domicilio -ubicado en el kilómetro 77 de la ruta 11 en San José- conversaron con un hombre de 35 años que aseguraba ser la pareja.

El hombre relató a los oficiales que ingresó a la casa, que forma parte del complejo Mevir ubicado en el pueblo Capurro, por la ventana. Esto porque la mujer no respondía a sus llamados y por ello decidió romper el vidrio e ingresar. Acompañado de su hijo encontró con la mujer herida en la cabeza, sin vida y con un bloque a su costado.

El lugar presentaba un desorden considerable, que sumado a las pericias que se recogieron de la víctima configuraba un escenario plausible de un homicidio.

Con la detención del hombre de 36 años esta hipótesis tomó fuerzas, ya que el hombre prestó declaración a Fiscalía y se realizó lo mismo con una ronda de testigos.

Hoy se dará a conocer la sentencia que dictaminará si el acusado es el responsable y la posible inclusión de otros cómplices en el asesinato.