Detienen alcalde blanco en Colonia: "El hombre de las mil gauchadas"

En la campaña ganó con un slogan que hoy sus adversarios políticos recuerdan para explicar los motivos de su desenlace: “El hombre de las mil gauchadas”. Alfredo Sánchez (63 años), el alcalde blanco de Florencio Sánchez, Colonia, fue detenido ayer junto a gran parte de su familia.

El dirigente del Partido Nacional está siendo investigado por irregularidades en la gestión pública, por denuncias radicadas en la Justicia en 2018, según informó el medio Cardona Hoy.

El operativo por el que fue detenido llevó por nombre: “Corruptio”. El jefe de Policía de Colonia, Jhonny Diego, dijo a El País que hay ocho detenidos más, y que algunos de ellos trabajan en el municipio.



En la elección departamental, Sánchez encabezó la lista 904904, apoyando la candidatura del intendente Carlos Moreira.



En su lugar quedará como titular Telmo Techera, ya que su inmediata sucesora es su hija, María Sánchez, una maestra que también fue detenida ayer a la tarde.



Su hijo, Pablo Sánchez, que es edil departamental en Colonia, fue otro de los detenidos, junto con su esposa, la nuera de Sánchez, la concejala coloniense Nancy López.



También fue detenida la secretaria personal de Sánchez, y a quienes definen como la persona de su mayor confianza, Moira Andrada, que también era concejala pero debió renunciar por ser funcionaria municipal. La esposa del alcalde también fue detenida.



Uno de los temas por los que es investigado es por la devolución de motos a vecinos de la localidad a los que los inspectores de transito de Colonia se las habían incautado por irregularidades en la vía pública.



Otro de los puntos investigados es la utilización de material y maquinaria del gobierno departamental para asuntos personales.



La dirigente frenteamplista, María Duarte, dijo a El País que la noticia “no sorprendió para nada”. “No nos sorprende y nos entristece saber que nuestra cuidad estén sucediendo hechos de esta naturaleza. Acá nos concomemos tomos. Hace mucho que trabaja en política. Fue acérrimo de Moreira y después recibió el apoyo de Moreira. Él tiene un accionar un tanto no muy normal. Es importante saber que no se puede ser amo y señor, y no tener ningún freno”, advirtió.