Designaciones directas en la IMM: el gobierno de Carolina Cosse realizó 44 en tres meses

En el día de ayer circuló en redes sociales un documento con una larga lista de funcionarios designados de manera directa a la Intendencia de Montevideo. Según pudo corroborar El País, la información es verdadera y entre diciembre y marzo la administración de Carolina Cosse ha llevado a cabo la contratación directa de 44 personas.

Entre los contratados por la intendencia se encuentra el exprosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien se desempeña actualmente como asesor de la Unidad de Coordinacion Metropolitana de la comuna. Roballo trabaja seis horas diarias y recibe un sueldo de 18 SIR, que equivale a $ 110.000.



Las 44 contrataciones no incluyen a las 34 designaciones políticas que realizó la intendenta al comienzo de su administración; es decir, no contemplan a directores generales ni directores de divisiones.



Según fuentes vinculadas a la IMM, en la práctica hay cargos que “no son considerados como políticos”, pero son “imprescindibles” para los directores de las áreas.

También hay algunos casos de renovación de contratos dentro de las designaciones, como el caso de la encargada de prensa de gabinete, Fernanda Souza, que ya desempeñaba un cargo similar en la administración de Christian Di Candia.



Aunque no está claro cuántos funcionarios fueron designados al comienzo de las administraciones anteriores, la oposición en Montevideo cree que las 44 contrataciones en esta gestión son un “disparate”.



Los jerarcas de la Intendencia de Montevideo prefirieron no hacer declaraciones al respecto de las designaciones conocidas durante el día de ayer.



“Las contrataciones directas deben de ser la excepción y no la regla. Estas contrataciones de las que hablamos son exageradas e innecesarias ya teniendo personal preparado y de carrera para ocupar funciones que no son de confianza política. La única necesidad que tienen en su mayoría, son la de dar trabajo militante”, sostuvo el edil por el Partido Nacional Fabián Bravetti.

Uno de los puestos mejor pagos en la lista difundida en redes sociales es el de Carmen Beramendi, la exsuplente de Carolina Cosse en el senado y actual asesora de la intendenta, con una remuneración de SIR 21, equivalente a $ 150.000.



Estos nuevos cargos se tratan principalmente de asesores para las diferentes áreas de la comuna. Además hay aproximadamente diez personas en el sector de estrategias de comunicación y prensa.



Según la oposición de Montevideo, se está haciendo un “culto de la figura” de Cosse y esa es la principal razón por la cual realizaron un llamado a sala en la Junta Departamental fijado para mañana.



Bravetti entiende que la intendenta “está en una campaña electoral constantemente”.

Intendencia Municipal de Montevideo.

“Tiene un equipo de comunicación gigantesco para lo que es el gobierno departamental. Se pasea por las ollas populares con un equipo de cinco camarógrafos con micrófonos. Parece que estuviera realizando un reality show”, dijo el edil nacionalista.



Desde el Frente Amplio, en tanto, subrayan que “está perfecto” que los legisladores apelen a “todas las herramientas constitucionales que tienen a su alcance para ejercer sus funciones de contralor”.



Sin embargo, según, Nicolás Lasa, edil por el Frente Amplio en Montevideo, “esta gestión departamental no creó nuevos departamentos ni divisiones”, por lo que “definitivamente no se está ensanchado la estructura política” de la comuna.



“Para caracterizar como grande o pesada una estructura convendría sacar la relación entre cargos políticos del gabinete y población del departamento”, indicó Lasa. Y agregó: “Quizás con este indicador arriba de la mesa nos llevemos alguna sorpresa proveniente de las intendencias en las que los proponentes del pedido de informes son gobierno”.



La contratación de Pablo Ferreri.

El lunes pasado Bravetti y otros ediles de la lista 40 del Partido Nacional presentaron un pedido de informes a la intendencia para conocer los detalles acerca de la contratación de Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía en el último gobierno del Frente Amplio.



El jerarca es el nuevo coordinador de la Comisión de Inversiones de la IMM. Según los datos oficiales, tendrá una carga horaria de seis horas por día y un sueldo equivalente al grado SIR 21, de $ 150.000.

Pablo Ferreri. Foto: Darwin Borrelli

Otra contratación polémica en la Intendencia de Montevideo fue la del periodista Gabriel Romano. En enero Romano fue designado como asesor en comunicación. Actualmente tiene una carga horaria de 40 horas semanales y un sueldo de SIR 18, que se traduce en unos $ 145.000 nominales.



En cuanto al pedido de informes, la Junta Departamental ya votó la aprobación y actualmente la comuna dispone de un plazo constitucional de 20 días a partir del lunes pasado para responder a la oposición con la información que fue solicitada.