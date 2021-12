¿Cuáles fueron los deseos de los blancos en Navidad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



"Querido Papá Noel, para este año que comienza te pido mucha militancia, energía y suerte en las urnas”. En esos términos piensan varios dirigentes blancos a la hora de escribir los pedidos de la cartita para el arbolito de Navidad. Es que la dirigencia del Partido Nacional iniciará 2022 con un espíritu de campaña electoral que no tenía en los planes cuando ganaron el gobierno en 2019.

Por eso los planes y deseos políticos de los dirigentes del partido de gobierno para el año que comienza están puestos en la batalla contra el Frente Amplio para asegurar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).



“Si la carta a Papá Noel es como decía mi madre, que solo se le podía pedir dos cosas, le tengo que pedir que baje el petróleo y que gane el No para poder continuar con los cambios”, dijo el senador Jorge Gandini, en referencia al referéndum del 27 de marzo de 2022.



El anhelo de la baja del petróleo también está relacionado con el referéndum, ya que de seguir subiendo el crudo el gobierno deberá ajustar los combustibles al alza. Justamente ese punto es uno de los argumentos de la oposición contra la LUC.

Pero Gandini dijo que si la carta es la de los Reyes Magos, donde se pueden pedir otras cosas, allí sus deseos políticos para 2022 son varios.



“Espero que luego del referéndum haya paz social y espalda política para continuar con los cambios, que tienen que ser estructurales y de fondo. Avanzar en la reforma educativa, aprovechar la ventana de oportunidades que se le abre al país en la pospandemia para profundizar un modelo de desarrollo económico y social con mayor posibilidad de distribución, generar más empleo, invertir socialmente y disminuir algunos impuestos en sectores”, detalló el líder de Por la Patria.



El senador herrerista Gustavo Penadés fue bien concreto. Su cartita tiene tres puntos: “Un No celeste bien grande, bastante platita para la rendición de cuentas, y algunos caramelos para repartir entre la coalición”, comentó a El País.



El legislador oficialista explicó que los esfuerzos partidarios en el arranque del año tienen que estar en defender la LUC, que es clave par la marcha futura del gobierno, pero indicó que luego de esa discusión se tienen que lograr más recursos económicos para incluir en la Rendición de Cuentas que se discutirá a mitad de año. Sus palabras sobre los “caramelos” (faltantes en “el frasco”) para la coalición es una broma por los líos internos que blancos, colorados y cabildantes vivieron a lo largo de 2021.

El senador Sebastián Da Silva, del Espacio 40, va a dejar la cartita a Papá Noel en algún arbolito del interior del país. Es que sus pedidos refieren a la producción agropecuaria, y que eso pueda derramar en la economía uruguaya.



“Tres cosas y un agregado. Que llueva en enero, que el novillo siga arriba de los 4 dólares el kilo, y poder desfilar a caballo en Masoller (en setiembre). Vos me podrás preguntar por qué no pido ganar el referéndum de la LUC. No, para eso no se necesita a Papá Noel ni a los Reyes Magos. Para eso necesitamos deslomarnos recorriendo el país en los próximos 60 días, conversar con la gente y contrarrestar la desinformación. Así se ganan las campañas”, declaró el senador blanco.



El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en cambio, sí centró sus deseos en la campaña para defender la LUC. Recordó también que sobre final de año los jóvenes blancos tendrán elecciones de las nuevas autoridades, y allí el desafío será mejorar el caudal electoral y renovar la militancia.

“Por supuesto que buscaremos que el gobierno pueda seguir manejando su agenda y que del partido podamos seguir viviendo con serenidad, con caminos de diálogo entre todos los sectores, con buen relacionamiento y sin apurar escenarios electorales para las nacionales de 2024”, comentó al ser consultado por El País.



En esa línea se manifestó el actual presidente de la juventud blanca, Armando Castaingdebat Ramírez. “Si algo nos puede traer Papa Noel es que a la celeste le vaya bien”, dijo en referencia a la papeleta celeste que la Corte Electoral asignó para el No a la derogación de los 135 artículos de la LUC.



“El año que viene tenemos elecciones de jóvenes y el mejor regalo es seguir demostrando que la juventud del Partido Nacional es la juventud más grande del país. Y para eso vamos a tener que trabajar internamente muy fuerte. Activar a la militancia joven es central para lo que puede venir después en el futuro”, declaró el dirigente blanco de Flores.

Si bien el pedido de la vicepresidenta Beatriz Argimón no fue material, ya que su deseo central es que 2022 esté lleno de “paciencia” para las negociaciones en el Parlamento, remarcó que el trabajo central de los blancos tiene que estar en la movilización de la LUC. Para eso ella iniciará una gira a nivel nacional por el interior del país con la misma lógica que tuvo la fórmula blanca en 2019. Esta vez será sin Lacalle Pou, que por la Constitución está impedido de hacer campaña.



“Pediría energía para la campaña. Era algo que no esperábamos tener tan pronto, pero de lo que no tenemos problema porque los blancos sabemos estar en campaña”, remarcó Argimón.



Del mismo modo se manifestó la senadora Graciela Bianchi. “Lo que tenemos que hacer es confirmar la LUC, porque con eso confirmamos el rumbo que el país por fin tomó después de tantas postergaciones. A mi generación (nací en el 53), nos parece mentira tener una luz de esperanza y que se deje atrás el Uruguay del no se puede”, declaró en una clara referencia al discurso de campaña electoral de su líder.