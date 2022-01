Delgado: "Cuando empecemos a explicar seguramente mucha gente que votó al FA no los acompañe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Cuando empecemos a explicar seguramente mucha gente que votó al Frente Amplio no los acompañe" en el referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se vota el próximo 27 de marzo, dijo este sábado el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien instó a "ir a buscar a los que todavía no fuimos a buscar".

Delgado habló en la reunión que realizó el sector Aire Fresco del Partido Nacional este sábado en el Atlántida Country Club para coordinar el rumbo a la campaña de defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que irán a referéndum. Del encuentro de carácter nacional participaron intendentes, legisladores y dirigentes de las agrupaciones de todo el país.



“No hay nada más importante ni para el gobierno ni para la coalición ni para el Partido Nacional ni para Aire Fresco que salir a dar la batalla” de cara al referéndum y “ser consecuentes para defender lo que la ciudadanía defendió y decidió cuando dijo ‘este es un programa que quiero y por esto voy a cambiar’”, dijo Delgado.

Pero más allá de quienes votaron a la coalición en las últimas elecciones, Delgado dijo que se debe apuntar a quienes votaron al Frente Amplio y han visto mejoras en su calidad de vida.

Delgado planteó que la campaña del SI tiene un "componente ideológico" que es "muy fuerte". En ese sentido dijo: "Hoy el PIT-CNT lo gobierna el Partido Comunista y en el Frente Amplio la mayoría es el Partido Comunista y quien hace la campaña del SI es un Partido Comunista. No lo digo para cuestionar, porque me imagino que están orgullosos. (…) Este componente ideológico que esta arrastrando al SI, que tiene que ver con preservar algunos estatus quo y con tratar de dañar al gobierno e impedirle que avance, cuando empecemos a explicar seguramente mucha gente que votó al Frente Amplio no los acompañe. Porque logra separar lo que es este referéndum que tiene que ver con qué forma quiere vivir y lo separa de las elecciones nacionales. Esa es nuestra oportunidad. Para nosotros esta es la misión por delante", dijo Delgado.

"Yo no creo tanto en que esto es binario: que los que votaron al Frente Amplio automáticamente votan al SI. No creo en eso. Creo que nosotros tenemos el objetivo más importante: de ir a tocarle la puerta con respeto y con la verdad -que va a ser nuestra diferencia-a muchos que votaron al Frente Amplio y muchos que votaron en el balotage a la fórmula Martínez.-Villar a decirles con la razón y el argumento: miren la LUC que el Frente Amplio y el PIT-CNT están impugnando y quieren derogar, generó que la policía tuviera el respaldo jurídico que les permitió actuar y bajó más de un 20% los hurtos, homicidios, rapiñas y casi un 50% el abigeato. Ya los bajó. (...) Si gran parte del tema de porqué la gente votó cambiar fue por el tema de la seguridad. No nos vamos a engañar y ahora la LUC le da respuesta y la policía con ese respaldo actuó a favor de los uruguayos".

Delgado continuó planteando que "mucha gente que votó al Frente Amplio" cuando vayan a explicarle los artículos de la LUC para el voto del NO diga: “Yo lo voté al Frente Amplio y eventualmente capaz los siga votando, pero en esto que va mi vida, que va mi familia, van mis hijos, que va mi forma de vivir, mi seguridad, en esto yo no me meto en encierros ideológicos, no me meto en este tipo de pulseadas, yo en esto voto con absoluta libertad de consciencia y voto por vivir seguro”.



Lo mismo dijo que ocurrirá son las críticas a la portabilidad numérica. "¡Resulta que ahora son mas importantes las empresas públicas o privadas que la libertad del ciudadano!", dijo. Y añadió: "O cuando hay gente que está esperando adoptar, que demoran años y le damos un sistema garantista a través de juzgados de familia. Más sentido social que eso que hay niños que están esperando y hay familias que están esperando para poder dar amor y lo tenemos encerrado en un procedimiento burocrático por años y nosotros estamos dando con garantía la posibilidad de acelerar los procesos ¿eso es ideológico o sentido social? Mucha gente del Frente Amplio quizás va a votar por NO porque va a acompañar este artículo", afirmó.

Estrategia en dos frentes

Delgado planteó dos caminos en la estrategia que llevará adelante la campaña del NO. Por un lado mencionó el "voto de confianza" que se le pedirá a la ciudadanía sobre lo actuado y en cómo la LUC fue parte de todo eso, pese a las críticas de los defensores del SI.



"Sé que este tema va a estar atrás de los puerta a puerta que hagan otros. También va a estar detrás de los puerta a puerta que hagamos nosotros", dijo Delgado y resaltó cómo el gobierno en medio de una crisis mundial "actuó y dio cobertura". "A mucha gente yo creo que tenemos la posibilidad de decirle que nuestras credenciales son estas: hicimos una campaña electoral, dijimos que íbamos a hacer esto, lo que dijimos lo hicimos, pero además vino una crisis fenomenal. Después de 15 años de bonanza y con mayoría propia nos dejaron un Uruguay complicado, rengo, y agarramos una crisis y a pesar de la crisis Uruguay fue sorteando la crisis con el compromiso de los uruguayos y la disposición del gobierno empezamos a crecer". "Por eso cuando hablamos de voto de confianza hablamos eso, es lo que vamos a exhibir. Vamos a exhibir esta actitud, también estas cifras para pedirle a la gente un poco más de crédito", añadió.



Delgado repasó las mejoras económicas "de empleo, sociales, de pobreza, indigencia", las "ayudas sociales" así como el "record de exportaciones" y "record de proyectos promovidos". También sumó la baja del desempleo a 7,4%. "Miren que asumimos con un Uruguay con 10.5% de desempleo y con el 5% de déficit fiscal". "Con la pandemia y el Uruguay vacunado tenemos un crecimiento de la economía que seguramente supere el 4% y logramos incluso bajar el déficit fiscal. ¿se podía entonces, no?", dijo.



"Aunque no lo digan los promotores del SI están cuestionando la capacidad de gobernar. Esto en realidad, anda en el borde de la calidad democrática porque nosotros estamos haciendo lo que prometimos hacer y estamos gobernando porque la gente nos eligió para gobernar", insistió.

"Gobierno sí o gobierno no, o plebiscito sobre el gobierno va a estar atrás. Nosotros no lo vamos a plantear en esos términos, pero sí a la gente le podemos decir: hicimos esto. Tenemos derecho a que no nos pongan palos en la rueda y sigan complicando la capacidad de gobernar; sobre todo cuando estamos saliendo de la pandemia y el Uruguay empieza a crecer", redondeó.

El otro enfoque va a estar sobre la mesa será el de la discusión de los 135 artículos en sí. Delgado apuntó a que la defensa está basada en el carácter "social" y práctico de los mismos y no "ideológico".

"Seguramente del otro lado empiecen a mezclar una cantidad de cosas. Cosas que están, cosas que no están, cosas que decían que iban a pasar, después explican por qué no pasó lo que iba a pasar, y después dijeron que pasó y en realidad no era lo que dijimos que iba a pasar, pero es mejor que lo que pasó. Es un poco esquizofrénica la campaña esa. Porque además cuando estas sentado en una base solida con la razón y la evidencia la realidad te pasa por arriba a cualquier relato. Te pueden mentir lo que quieras que en el fondo después te cierro la puerta después que me diste un volante con una cantidad de mentiras y agarro y digo yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Por eso nosotros también vamos a dar la discusión por los artículos y vamos a dar la discusión del punto de vista conceptual sobre la eficiencia de la ley", dijo Delgado.

E insistió: "Lo que tenemos que resolver por el SI o por el NO, derogando o manteniendo, es decir: ¿estos artículos me mejoraron la vida o no? ¿Estoy más seguro o no? ¿Soy mas libre o no soy más libre? ¿Tengo más derechos garantizados o no tengo más derecho garantizados? Esa es la discusión".