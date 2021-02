“Vamos a debatir si tenemos ganas”, dicen blancos sobre la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de anunciar la recolección de más de 133.000 firmas para intentar derogar la ley de urgente consideración, el Pit-Cnt, el Frente Amplio y organizaciones sociales desafiaron otra vez al debate a la coalición de gobierno. Sin embargo, los blancos no están dispuestos a aceptar tal “emplazamiento”.

La comunicación de las 133.095 firmas -a los 45 días de iniciada la campaña- fue realizada anoche en conferencia de prensa en la sede del Pit-Cnt, luego de la jornada del pasado fin de semana donde se instalaron puestos en ferias, cooperativas y plazas.



Según los cálculos de El País, si la recolección siguiera al mismo ritmo que hasta ahora llegarían a juntar 449.000 en cinco meses, es decir julio, cuando se deben entregar 680.000 firmas (25% del padrón electoral) para habilitar el referéndum. “Nunca pensamos que en enero íbamos a tener más de 100.000. La campaña real empezó el 11 de enero y esto redobla el esfuerzo para en un mes duplicar esta cifra”, dijo a El País el secretario político del FA, Rafael Michelini.

Antes del anuncio, figuras públicas dieron sus razones para adherir a la campaña por la derogación de la LUC, entre ellas: el exrector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena, la cantante Patricia Kramer, la directora de TV Ciudad Alejandra Casablanca y la feminista Lilián Celiberti.

En una declaración se rechazó “la reducción del Estado cuando más se lo necesita”, “el desmantelamiento del rol social de las empresas públicas”, “la precarización de la vivienda” y “del debilitamiento de la educación pública”, que según dijeron están contenidos en los 135 artículos de la LUC que se pretende derogar.

Se argumentó que estos asuntos “afectan negativamente la vida de uruguayos” y “representan las aristas de un proyecto de ajuste y repliegue del Estado”. En ese marco, reclamaron “un debate profundo, riguroso y plural”. En la misma línea se había expedido días atrás el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y el senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, quien desafió a debatir al diputado nacionalista Martín Lema.

En su momento, en el Partido Nacional manejaron la posibilidad de hacer una contracampaña para defender la principal ley del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero eso se fue enfriando. Públicamente ninguno de los legisladores contestó si aceptará debatir como se reclamó por parte del FA y el Pit-Cnt.



El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, rechazó lo que calificó como un “emplazamiento” de parte del FA. “A nosotros no nos van a decir qué tenemos que hacer, vamos a hacer lo que tengamos ganas”, dijo a El País.

Iturralde añadió que la palabra en este tema la tienen los legisladores y ellos definirán si debaten o no. “Que el Frente hable, que diga lo que quiera y nosotros le contestaremos, o no le contestaremos. Que reclamen lo que quieran y nosotros somos libres de contestar si tenemos ganas y de no contestar si no tenemos ganas”, afirmó el titular del directorio.



A eso agregó: “¿Quién es el Frente para decirme si tengo que debatir? No acepto el emplazamiento, nosotros hacemos lo que se nos parece”. En ese marco, Iturralde dijo que el FA debería “empezar por convencer” a los legisladores que votaron la LUC y a “los intendentes”, en relación al jefe comunal de Canelones, Yamandú Orsi, que si bien firmó dijo (al programa Doble Click de Del Sol) que no hará campaña.