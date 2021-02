Andrade llamó a Lema a debatir sobre los 135 artículos de la LUC que el FA quiere derogar

El senador frenteamplista Oscar Andrade le propuso al presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, realizar un debate público respecto a los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que tanto su partido como el Pit-Cnt pretenden derogar.

"Sería bueno un amplio debate, publico, punto por punto sobre el articulado que se somete a referéndum. Para que la ciudadanía resuelva con la mayor información posible. Aceptá Martín Lema", indicó Andrade a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje llegó luego de que Lema realizara un punteo respecto a algunos de los artículos que son cuestionados. "Esta Ley y promesa de campaña fue pensada e implementada para todos los uruguayos respondiendo a los grandes vacíos en materia de seguridad, educación, economía, vivienda, entre otros. Los 135 artículos que se pretenden derogar no son la excepción", expresó el presidente de Diputados.

En la misma línea hizo referencia a la campaña que llevan adelante tanto el Frente como la gremial sindical con el objetivo de llegar a las firmas que se necesitan para poder ir a un referéndum.

"Aplicado a todos los ámbitos de la vida cotidiana, antes de firmar es importante leer e informarse para formar una postura objetiva y a favor de cada uno", indicó Lema.

Aplicado a todos los ámbitos de la vida cotidiana, antes de firmar es importante leer e informarse para formar una postura objetiva y a favor de cada uno. Si aún no has tenido oportunidad de acceder al contenido aquí van algunos puntos que, increíblemente, se buscan revocar.

En los últimos días el Frente Amplio endureció su campaña e incluso el presidente del partido, Javier Miranda, usó parte de su discurso del 50 aniversario de creación para hablar de la LUC.

"Cada firma, cada papeleta que se recoge, cada mesita que se pone para que el pueblo decida, cada frenteamplista que va a buscar una firma, se reencuentra con nuestra historia de 50 años", dijo Miranda en un discurso en el que llamó a redoblar el esfuerzo para "poner freno" a la propuesta de la coalición de gobierno y derogar 135 artículos de lo que calificó como "una ley retrógrada".



Malestar con Yamandú Orsi

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, admitió que no tiene tiempo para militar contra la LUC y generó malestar de frenteamplistas, por lo que luego salió a aclarar que no está a favor de la iniciativa de Luis Lacalle Pou.



En declaraciones al programa Doble Click, de FM del Sol, Orsi dijo que si bien firmó contra la LUC no tenía previsto hacer campaña. “No estoy participando, no tengo tiempo”, acotó. Señaló que si sale a buscar firmas “es un irresponsable”, ya que debe dedicarse a la gestión.



Algunos militantes del FA en Twitter realizaron críticas contra Orsi y otros se solidarizaron con él. El hecho motivó que aclarara en un tuit que no hacer campaña “no significa que esté a favor de la LUC”.