Daniel Martínez: "Para la derecha uruguaya la Argentina de Macri es el paraíso"

Tras la disertación ante empresarios argentinos el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, concedió una entrevista a Página 12 y aseguró que "para la derecha uruguaya la Argentina de Macri es el paraíso".

"El índice Gini siempre andaba en 0,45 y lo bajamos a 0,38. Somos el país más igualitario de Latinoamérica; el salario real creció un 60 por ciento; la pobreza bajó del 34 por ciento al 8 por ciento; la indigencia del 4,5 al 0,1 por ciento, universalizamos el sistema de salud. Además, se está invirtiendo un 4,2 por ciento del PBI en la enseñanza –siendo que antes era un 3 por ciento--, e hicimos crecer el PBI un 80 por ciento. O sea, crecimiento con distribución de riqueza y mejores salarios. Aparte de todas las leyes de derechos que aprobamos como matrimonio igualitario, aborto legal, legalización del consumo de marihuana. Tenemos 140 puntos de riesgo país: a ustedes les encantaría (risas). Pero para Luis Lacalle Pou estamos peor que Argentina", comentó el candidato oficialista.

"Tanto él como Ernesto Talvi aplaudieron el triunfo de Macri. Ahora Lacalle Pou jura y perjura que no va a hacer lo mismo", agregó.

Consultado sobre la propuesta del candidato blanco de aumentar dispuestos y tarifas, contestó: "En broma le he dicho que es Papá Noel. No va a subir las tarifas según él. El que conoce la industria petrolera siempre sabe que refinar en un país es mucho más barato que importar los derivados. Seguramente algún amigote de alguien va a hacer mucha plata trayendo los derivados y cobrando las comisiones. El déficil fiscal es alto, y el gasto público tiene que crecer menos que lo que crece el país, de todas formas no es el único parámetro. Lacalle Pou es un hombre neoliberal igual que Talvi, el otro candidato, y yo entiendo y respeto que para ellos sea lo peor del mundo".

Sobre Guido Manini Ríos: "Pasó dos veces la línea y Tabaré Vázquez le cortó la cabeza"

"El teóricamente cumplía los requisitos democráticos. Pasó dos veces la línea y Tabaré Vázquez le cortó la cabeza. No diría que es una creación del Frente Amplio. En el sistema democrático uruguayo conviven y coexisten reglas de juego. Cuando Guido Manini Ríos transgredió esas reglas primero estuvo detendio y luego fue destituido. Manini Ríos tiene una visión muy militarista. Creo que la institución fue cooptada durante la dictadura por unos trogloditas y corruptos que violaron los derechos humanos sistemáticamente", comentó.

Sobre "Vivir sin miedo", el proyecto que impulsa Jorge Larrañaga: "Sería un paso atrás y antidemocrático"

"Soy absolutamente contrario a esa propuesta. Según las encuestas parece que no sale. Hoy un juez ya puede determinar allanamientos nocturnos. El Ejército está preparado para combatir, no tiene nada que ver con la seguridad interna. En Brasil se ha aplicado y el número de muertos por delitos ha continuado, y sobre todo mueren las personas de mayor vulnerabilidad que viven en las favelas. Por lo tanto, nos negamos filosóficamente. Sería un paso atrás y antidemocrático", señaló.

Sobre Alberto Fernández: "En el fútbol no nos vamos a amigar"

"Hice una buena relación con Alberto Fernández, pasó por casa cuando fue a visitar a Pepe Mujica", explicó.



Si ambos son electos, dijo: "Nuestro objetivo será trabajar, sumar, y hacer que nuestros pueblos se hermanen. Eso sí, en el fútbol no nos vamos a amigar".