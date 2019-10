Martínez: violencia en América Latina es por aplicación "salvaje" de políticas neoliberales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, consideró que la violencia en América Latina se debe a la aplicación "salvaje" de las políticas neoliberales.

Consultado sobre la inseguridad creciente en Uruguay, que alcanzó un nivel récord de homicidios en 2018 bajo la gestión del Frente Amplio, el candidato consideró que "obviamente" la situación empeoró, pero el problema "viene creciendo hace 40 años sistemáticamente".

"¿Dónde ha sido la región del mundo en que se aplicaron más salvajemente las políticas neoliberales? América Latina", y "es donde ha crecido más la inseguridad y la violencia en el mundo", expresó Martínez.



El´líder frenteamplista también habló sobre las toneladas de cocaína embarcadas en Montevideo y decomisadas en Europa que pusieron a Uruguay bajo la lupa de las agencias de seguridad, y que desde entonces se multiplicaron las incautaciones a nivel local, en medio de una polémica que atizó la campaña electoral.



"La tecnología, la creatividad y el emprendedurismo no solo se tienen para el bien. (...) Si no cómo uno puede explicar que Estados Unidos (...) la nación tecnológicamente más poderosa del mundo" a la que "lo que le sobra es personal vinculado a la represión y armas (...) es un colador ¿no?", se pregunta.



"Magia no hay", estima Martínez que pregona el uso de "tecnología, inteligencia e intercambio de información con los países vecinos" para taclear al narcotráfico.