Fenapes no tiene "ninguna relevancia en la vida educativa", dijo ministro Da Silveira

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo que la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) "no tiene ninguna relevancia en la vida educativa".

Además, expresó que "a Fenapes la levantan los periodistas o los estudiantes de periodismo" que preguntan por el sindicato. Las declaraciones fueron publicadas por Mejor Dicho, un portal de entrevistas de estudiantes de periodismo de la Universidad Católica del Uruguay.

"Para darte una idea, en Uruguay hay más de 60.000 docentes. Mirá la cuenta oficial de Twitter de Fenapes. Tiene algo así como 1.500 seguidores", comentó. Sobre la tarde del jueves el usuario contaba con 1.799 seguidores.

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, dijo que Fenapes no tiene “ninguna relevancia en la vida educativa". pic.twitter.com/8739MrJyiF — Mejor Dicho UY (@mejor_dicho) September 17, 2020

"Fenapes no es un actor relevante en la vida educativa. Los actores más relevantes en la vida educativa son los 60.000 docentes que están todos los días trabajando, comprometiéndose y tratando de mejorar. Con ellos hasta el final", agregó.

No es la primera vez que Da Silveira apunta contra este sindicato. En junio, el jerarca señaló que "no son representativos del sentir de la gran masa docente". Consultado sobre quién manda en la educación, respondió: "El gobierno y las autoridades autónomas de la enseñanza".



En ese momento, el ministro también dijo: "Nosotros de manera muy civilizada, muy respetuosa, pero muy firme, cada vez que hace falta le dejamos claro a los sindicatos: ustedes no gobiernan ni cogobiernan la educación. Gobiernan los representantes de los ciudadanos. En la medida de que esas reglas están claras, en la medida en que cada uno tiene claro cuál es su rol, creo que hay mucho espacio para colaborar, para construir, de hecho hay dirigentes sindicales de primera línea con los que es muy fácil tener un muy buen diálogo y es muy fácil coincidir en un montón de cosas".