Cruce entre Lacalle Pou y presidente de Fancap: "Dejaron pudrir un horno y nunca te vi levantar la voz"

"Dejaron pudrir un horno. Nunca te vi levantar la voz, nunca hablaste", le dijo el presidente Luis Lacalle Pou este lunes al presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, luego de que este lo increpara ante las cámaras de TV.

En un intenso intercambio entre ambos, que se extendió por varios minutos y fue consignado por Telemundo (Canal 12), el mandatario insistió que no "privatizará" el portland de Ancap, sino que se trata de alcanzar una "asociación" para que no siga dando pérdidas. El 2 de marzo, en la Asamblea General, Lacalle Pou dijo que se inició el proceso para asociar esa división de la empresa pública y la subsidiaria de Cementos del Plata, “para superar los problemas endémicos de la baja rentabilidad y pérdida de mercado local”.

"Usted vino al departamento a inaugurar una obra fundamental para que los gurises no se vayan del departamento", comenzó diciendo el sindicalista sobre la sede de UTEC en Minas, pero luego lanzó: "Lo primero que puede hacer para que los gurises no se vayan del departamento y tengan esperanza es no privatizar el portland en Lavalleja".



"¿Se acuerda que tomó un compromiso de recibir a los sindicatos para decirnos la decisión que había tomado?", le preguntó Rodríguez a Lacalle Pou y el presidente le respondió que "siempre" recibía a los sindicatos.



El sindicalista le solicitó "apelar a la inversión pública", al tiempo que Lacalle Pou le dijo que es lo que está realizando el gobierno, y al interrumpirlo varias veces, señaló: "Pará, pará, si venís a hablar conmigo ahora escuchame". Y continuó: "Las empresas públicas están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno. Nunca te vi levantar la voz, nunca hablaste".



Durante el intercambio, un compañero de Rodríguez lo tomó por el hombro, pero tras retirarle la mano, el sindicalista le dijo al presidente: "Si quiere que nosotros podamos competir con una empresa que recién se instaló con tecnología de punta tiene que hacer las inversiones". Lacalle Pou retrucó: "Lo que pasa es que son recursos de los uruguayos y hay que hacerlo competitivo".



Mientras Rodríguez insistía con el mismo punto, otro integrante de Fancap le dijo al presidente: "Vamos a enviar al Parlamento para que lo decida, alguna ley, para que lo discuta y que no sea de esta manera que lo están haciendo". Sin embargo, el mandatario lo frenó diciedo: "Perdón, esta manera es legal y constitucional".

Tras este intercambio, Rodríguez volvió a responderle al presidente, asegurando que la asociación "va en contra de la voluntad del pueblo uruguayo que se expresó en 1992 y 2003 por mantenerla estatal y pública. La 'p' de Ancap es de portland".



"No vamos a privatizar", reafirmó Lacalle Pou y Rodríguez lo cortó para decirle: "Usted está privatizando, porque si se asocia en un 80% y se lo da al privado, le da la piedra caliza..."



"Nunca te vi quejarte en ninguna asociación en estos años. ¿Esta no sirve?", le dijo el mandatario, mientras que el sindicalista le exigía: "Respóndame lo que le estoy diciendo, no para atrás".



"Pará, pará, yo discuto todo. Hastá acá llegamos por muchos años. No por 15, ni por 20, por muchos años", dijo en alusión a que el resultado actual de la división portland de la empresa pública no era solo por gestiones del Frente Amplio.

Rodríguez no se detuvo en su argumento, y le increpó por lo que le daría a una empresa según él: "Le van a entregar la riqueza de piedra caliza de Uruguay. US$ 10.000 millones". "No, pero estás equivocado", retrucó el presidente. "Tenemos para producir portland durante 100 años", prosiguió diciendo el sindicalista.



"Gerardo, vamos a decir la verdad: no vamos a privatizar. Sí queremos que sean competitivos, porque sino se los van a comer como se los están comiendo", dijo Lacalle Pou, que luego le remarcó: "Vos no vas a perder el laburo". Rodríguez retrucó: "Yo no lucho por mí. La gente que la está pasando mal lo va a perder porque va a generar un desarraigo brutal acá y en Paysandú".

"No van a perder el laburo, son funcionarios públicos", insistió Lacalle Pou, mientras que el sindicalista le decía que se tendrían que ir a Montevideo. "¿Vos qué sabés que se tienen que ir a Montevideo? ¿Quién te dijo? Sabés más que yo", le respondió el presidente.



El mandatario, con un tono más tranquilo que Rodríguez, le señaló que no era una empresa privada sino "una asociación" la estrategia que se busca para el sector portland, a lo que Rodríguez le endilgó: "Es privatizar, señor presidente, porque si usted le da el 80%...".



"¿Pero quién dijo que le voy a dar el 80%?", insistió Lacalle Pou mientras Rodríguez continuaba diciéndole que era una privatización y le increpó que no lo haya llamado ante una propuesta del sindicato presentada tiempo atrás.

"Yo con los sindicatos hablo, no tengo obligación de pedirle permiso a los sindicatos. Hablo porque son representantes de una parte...", señaló el mandatario, mientras Rodríguez lo cortó para decirle que no estaba "cumpliendo".



"No me estás escuchando", prosiguió Lacalle Pou, que luego enfatizó: "Cuando yo crea que tenga que hablar contigo, voy a hablar contigo". Le recordó que en su discurso en la Asamblea General dijo que iba a "asociar a Ancap", y luego sostuvo: "Tengo todo el derecho del mundo a hacerlo después de muchos años de pérdidas".



"Nunca te vi protestando por la pérdida. Ahora cuando nos vamos a asociar para que tenga ganancia...", continuó el presidente, interrumpido por Rodríguez para decirle que protestó. Y el presidente respondió: "No protestaste (...) muy bajito, no como hoy".



Luego el mandatario, se retiró, mientras Rodríguez seguía con su protesta delante de las cámaras.