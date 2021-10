Cruce entre Bonomi y Ojeda por “honestidad” para defender la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El debate político entorno a la Ley de Urgente consideración (LUC) aun no tomó el característico formato de discusión mano a mano entre los defensores de la ley y quienes intentan derogar 135 artículos. Pero como previa, los dirigentes del oficialismo y el Frente Amplio calientan el ambiente en los actos con acusaciones cruzadas.

El fin de semana pasado, en Soriano, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, realizó un acto de la coalición de gobierno para defender la LUC. En esa instancia, el colorado Andrés Ojeda fue uno de los oradores. En una parte de su discurso se refirió a las condenas a mujeres que fueron capturadas en momentos en que intentaron ingresar dosis chicas de droga a las cárceles.



“Si el Frente Amplio y el Pit-Cnt quieren criticar esto -con mínima honestidad intelectual- tienen que proponer la derogación de cualquier cárcel para mujeres con hijos, o sea legalizar las mulas. ‘A usted la acabo de instituir como mula, nunca va a ir a prisión, a lo sumo irá a una libertad a prueba’, que es la nada misma", dijo el abogado colorado, que fue suplente en la candidatura única de la coalición “multicolor” a la Intendencia de Montevideo en la pasada elección de 2021.



“Si queremos discutir con honestidad el encarcelamiento de mujeres con hijos lo discutimos con honestidad y de fondo, no criticando someramente un artículo de la LUC. Es una bajeza, una mezquindad barata”, agregó el sábado por la tarde.

Por su parte, el jueves 21 a la noche, el ex ministro del Interior, el frenteamplista Eduardo Bonomi, fue consultado por el portal Agesor de Mercedes y criticó los dichos del colorado. “Hablando de honestidad intelectual, tendría que tenerla él y no hacernos decir algo que no decimos", apuntó.



"Además, el aumento de penas en casos de delitos de narcotráfico y fundamentalmente de pasta base fue resuelto en el gobierno de (José) Mujica, no ahora, en el marco de una estrategia global del narcotráfico y no en el marco de buscar medidas que a la gente le gusten. Porque acá hay cosas que se ponen no porque sean efectivas, si no porque a la gente le gusta”, dijo Bonomi.



Asimismo, el senador de la coalición de izquierda sostuvo que la coalición armó una ley “para la tribuna”. “No es que no queramos mujeres presas. Si mujeres cometieron delitos importantes tienen que pagar por el delito, pero no agravar la pena por lo que los mismos jueces llaman delito de bagatela”, comentó sobre el diferendo por quienes ingresan droga a las cárceles.

“Si va a apelar a la honestidad intelectual, que lo diga. Acá hay un problema y no es que el Frente Amplio quiere que las mujeres queden libres, el problema es que con esto están pagando los que tienen menos que ver y están quedando con menor responsabilidad los que son responsables”, añadió.



Para el ex ministro del Interior el micrográfico tiene diferentes características. “Hay gente que está metida y que no pertenece a los barrios donde se produce el tiroteo, los muertos, los heridos, es gente que organiza la cosa. Esa gente anda campante y los que están muriendo son otros. Nosotros queremos que se termine el delito, no que las mujeres no paguen, eso que dice (Ojeda) no es honestidad intelectual, si no tratar de confundir el mazo para que las cartas no salgan bien, no es de recibo", enfatizó.

Consultado por El País, Ojeda remarcó que la discusión tiene que centrarse en “argumentos reales y verdaderos”, además de la “honestidad intelectual para afrontar el debate”.



“Es fácil ser guapo por los medios y esconderse por los debates. Yo lo invito a debatir al senador Bonomi, así vemos de primera mano a ver quién miente. Bonomi se esconde porque su propia gestión lo condena”, remarzó Ojeda.



El episodio se da en momentos en que desde el oficialismo sostienen que el Frente Amplio está llevando adelante una campaña falaz de argumentos en contra de la LUC. Al mismo tiempo, los frenteamplista remarcan que el inicio de la discusión está centrada en dar a conocer el real alcance de los artículo cuestionados.