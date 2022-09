“No creo que sea buena práctica", dijo Lacalle sobre reasignación de fondos de INAC en Rendición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No creo que sea una buena práctica a seguir adelante”, dijo este miércoles el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al ser consultado sobre los fondos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) que fueron reasignados a investigación y la ciencia en el marco de la Rendición de Cuentas.

“Es una muy buena Rendición de Cuentas, en la pasada se destinaron US$ 50 millones a primera infancia y creo que en el entorno de US$ 20 millones más en otras cosas y ya era, para la situación que vivía Uruguay, un gasto de los impuestos de los uruguayos importante”, indicó el mandatario, en conversación con Radio Carve en el marco de la Expo Prado.



“Esta Rendición supera los US$ 220 o 230 millones. Hay apoyos, gastos, inversión, en muchos ámbitos del país. Lo que nosotros no compartimos ya no solo por la cuantía de lo que se desvía para un lado u otro, es sacar dinero de ahí”, indicó en referencia al dinero de INAC, y precisó que no cree “que sea una buena práctica a seguir adelante”.

“El Parlamento es un poder independiente y tiene la competencia para hacerlo, yo desde el Poder Ejecutivo no coincido con eso”, aseguró.