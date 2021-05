COVID-19: un empleador "no le puede exigir" a un trabajador que esté vacunado, dijo Mieres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, señaló que un empleador "no le puede exigir" a un trabajador que esté vacunado contra el coronavirus.

El jerarca fue consultado este jueves a raíz de la propuesta del senador nacionalista Jorge Gandini que presentó una serie de iniciativas que incluye, entre otras cosas, la creación del "pase verde" y también la determinación de que sea obligatoria la vacuna contra el COVID-19 en la Guía Nacional para Trabajadores de la Salud.

"Las reglas de juego son las que tenemos. No estoy de acuerdo con que haya una discriminación entre los trabajadores en el empleo según si la persona se haya vacunado o no", dijo Mieres en "Desayunos informales" (Canal 12).

"No estamos en un momento en el que vacunarse sea accesible para todos y mientras una condición no sea accesible para cualquiera que lo quiera hacer, no se puede le puede exigir. No me estoy refiriendo a la propuesta del senador Gandini, porque esa tiene que ver al contrario con un motor para la reactivación, es decir, usar el instrumento de la seguridad sanitaria para activar y generar empleo. Otra cosa es: ¿un empleador puede exigirle a un trabajador el certificado de vacunación para seguir trabajando o para contratarlo? No, eso no lo puede hacer".



Para el ministro, "eso es una discriminación sobre un bien que es la vacuna que no está disponible para todos y por lo tanto no le puede exigir".

Asimismo agregó: "Cuando esté disponible, si no establecemos la obligatoriedad hay una contradicción jurídica. Si yo establezco que determinada conducta no sea obligatoria, no se le puede exigir a una persona para que pueda acceder a un puesto de trabajo".

Mieres dijo que el "pase verde" que propone Gandini "va en la línea de decir cómo hacemos para ayudar a sectores que están muy frenados para poderlos activar más rápido".



El ministro subrayó que "está arriba de la mesa" la posibilidad de que se desarrollen "eventos culturales y sociales con el criterio de que sea entre personas que hayan adquirido la inmunización".

"Si hay un espectáculo, que para ingresar haya que darle garantías a todos y de esa manera estás activando los espectáculos. Cosas que estamos desafiados todos los días, estamos en un mundo tan raro y distinto que todo el tiempo hay que estar abriéndose la cabeza para inventar y resolver cosas que son novedosas", finalizó.

A comienzos de febrero la abogada de Ferrere, Verónica Raffo, explicó a El País que la decisión del Poder Ejecutivo de que la vacuna sea voluntaria, pone a las empresas en una "situación compleja" para manejar el tema a nivel interno.



De acuerdo con Raffo en las últimas semanas ha recibido consultas -principalmente por parte de empresas multinacionales que ya han tenido experiencia de vacunación en otros países- en las que las compañías buscan saber si pueden implementar medidas de control del lugar de trabajo, como por ejemplo separar físicamente a quienes estén vacunados de los que no.