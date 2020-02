Cosse propuso un "boleto trabajador" y respondió a la idea de un tren de la costa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Carolina Cosse propuso este jueves implementar un "boleto trabajador" en la capital, aunque no precisó detalles de cómo y cuándo se llevaría adelante.

En diálogo con 970 Noticias, de Radio Universal, Cosse dijo: "Sería muy bueno, ya que el principal motivo es el trabajo y el segundo es el estudio. En el estudio nuestros gobiernos del Frente Amplio han hecho mucho por los estudiantes, porque tenemos boleto gratuito y también hay muchos beneficios para los jubilados".

En esa línea, manifestó: "Creo que estarían las condiciones y vamos a trabajar en eso, para un boleto trabajador”.

Por otro lado, Cosse fue consultada sobre la idea de implementar un tren que una a los balnearios de la Costa de Oro con el Centro de Montevideo. Este jueves el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dijo que están "dispuestos y se debe hacer". Cosse, por su parte, comentó: "Me parece excelente".



"Es algo que hay que mirar, no creo que sea lo único que hay que mirar en transporte. Me parece excelente porque hay mucha gente que trabaja en Montevideo y vive en la Costa de Oro. Hay que ir a un transporte multimodal, esa es una, hay otras, por ejemplo, también considerando los taxis y ahí hay mucho para conversar”, manifestó.

Cosse también consideró: “Tenemos que apuntar a acortar el tiempo de viaje de las personas, el tiempo restante, va acumulando para que aumenten las frecuencias. Si aumentan las frecuencias, vamos resolviendo también los problemas de los tiempos en las horas picos y del bienestar en las horas pico”.