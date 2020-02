Salgado y la chance de un tren en Avenida Italia: "Estamos dispuestos y se puede hacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cámara del Transporte del Uruguay (CTU), se refirió este jueves a la posibilidad de crear un tren de la costa que una a los balnearios de la Costa de Oro con el Centro de Montevideo.

"Yo era chico y ya escuchaba hablar del tren de la costa. Las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Quizás hoy no sea sobre rieles, esa es la diferencia, pero sí puede ser con ómnibus o con un transporte totalmente ecológico o eléctrico", señaló en "Buen día Uruguay" (Canal 4).

Salgado recalcó que para que esto se lleve a cabo hay que "tomar una elección en conjunto: el sistema y las autoridades".

"En Montevideo hay una cosa bastante sencilla, de sentido común y que no se necesita saber mucho. Si querés hacer realmente un proyecto en Avenida Italia, con un transporte 'diferente' para decirlo de alguna manera, no podemos pensar en Avenida Italia entre Tres Cruces y el puente (de Avenida de las Américas). Tenemos que pensar en Avenida Italia, por lo menos en un primer paso, entre Tres Cruces y el kilómetro 32, en el peaje", explicó.



"Ese sería el proyecto. Para eso tendrían que estar todos de acuerdo. Nosotros estamos dispuestos y creemos que se puede hacer. Hoy es factible llevar adelante un proyecto de esos", valoró.



Además, Salgado hizo hincapié en que "hace algunos años se perdió tiempo haciendo algunos proyectos en algunas avenidas que no dieron resultado" y puso el ejemplo del Corredor Garzón.



"Hay que empezar por el corredor que físicamente sea más fácil y menos costoso de hacer", añadió.