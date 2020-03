Corte Electoral informó que "no puede garantizar el normal desarrollo de las elecciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Corte Electoral informó este martes a los representantes de los partidos políticos las dificultades que generan las restricciones por el coronavirus para preparar las elecciones departamentales del próximo 10 de mayo.

En una resolución firmada por su presidente Wilfredo Penco, la Corte Electoral asegura que "no puede asegurar el normal desarrollo del proceso y de la jornada electoral del 10 de mayo".

Tanto el Frente Amplio, en sus tres candidatos (Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar), como la coalición multicolor represantada por Laura Raffo, decidieron suspender sus actos de campaña.

Los representantes de los tres principales partidos políticos, en declaraciones recogidas por Telemundo, dieron sus impresiones al respecto.



"Somos los partidos políticos los que debemos intercambiar para ver cómo superamos esta situación. Hay una disposición constitucional. En el caso de que se llegue a acuerdo de prorrogar, interpretación de esa norma o reforma constitucional", señaló Javier Miranda, del Frente Amplio.



"Hay distintas alternativas y hay que estudiarlas, todo dentro del marco de la Constitución", agregó.



Por su parte Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, explicó: "¿Qué se puede hacer? Por dos tercios de votos se puede, por ejemplo, establecer que el voto no es obligatorio. Se podría intentar una ley constitucional, pero eso requiere un plebiscito, en virtud del cual se postergaría la elección o se haría junto con la elección. No hay ninguna solución sencilla para que la Constitución se cumpla. Evidentemente es un vacío en la Constitución".



El nacionalista Pablo Abdala, en tanto, dijo que "todo parece indicar que la solución que se adopte no será una solución sencilla, por lo menos desde el punto de vista de la regularidad jurídica".



"La Constitución es muy categórica, tanto cuando establece la fecha de las elecciones como cuando establece los plazos de mandato de las autoridades departamentales y municipales. Por lo tanto, no será fácil encontrar una solución totalmente arreglada a la Constitución, digámoslo claramente", agregó.