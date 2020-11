Corte Electoral informó que controlará voto entre el 25 de enero y el 25 de mayo de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Corte Electoral informó que a partir del 25 de enero y hasta el 25 de mayo de 2021 inclusive se realizará el control de la obligación del voto tanto en las elecciones nacionales como de las departamentales.

El ministro José Garchitorena explicó a El País que si bien está previsto que el contralor se realice a los 120 días después de la elección, "debido a la pandemia en marzo se suspendió el plazo para control del voto en octubre y noviembre y se decidió ahora controlar junto con las departametales".

La constancia de voto o de justificación de no voto o pago de multa es la que debe presentarse una vez que se presenten ciertos trámites. Son en ese sentido los organismos en donde se realizan los trámites los encargados de controlar el voto. En caso de perder el justificativo, Garchitorena dijo que se puede remitir a la Corte para tramitarlo nuevamente.

Según la ley 16.017 de Elecciones quienes teniendo más de 18 años antes del último acto electoral no tengan en sus credenciales lo sellos o constancias referentes al voto en las últimas elecciones no podrán:



A) Otorgar escrituras públicas, salvo testamento y las provenientes de

ventas judiciales. En este último caso, la excepción no rige para el

comprador.



B) Cobrar dietas, sueldos, jubilaciones y pensiones de cualquier

naturaleza, excepto la alimenticia.



C) Percibir sumas de dinero que por cualquier concepto les adeude el

Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, Entes

Autónomos y Servicios Descentralizados).



D) Ingresar a la Administración Pública. Esta prohibición no será

subsanada con el pago de la multa prevista en el artículo 8 de la presente

ley.



E) Inscribirse ni rendir examen ante cualesquiera de las Facultades de la

Universidad, ni Institutos Normales, ni Institutos de Profesores.



F) Obtener pasajes para el exterior de ninguna empresa o compañía de

transporte de pasajeros.

La ley establece que los escribanos públicos, los funcionarios públicos y los empleados de empresas privadas que no realicen los contralores serán pasibles del pago de multas.