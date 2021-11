Cosse habló en COP26 y adjudicó nuevamente el poema "No te rindas" a Mario Benedetti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se encuentra en Glasgow (Escocia) participando de la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP26. Allí destacó los pasos que buscará dar en Montevideo para alcanzar la "lucha climática" y cerró su discurso citando el poema "No te rindas" y adjudicándolo al célebre escritor uruguayo Mario Benedetti.

"Por último, creo que vale la pena compartir el último tramo de un poema maravilloso de nuestro Mario Benedetti. 'No te rindas / No te rindas aunque el frío queme / aunque el miedo muerda / aunque el sol se esconda y se calle el viento / aún hay fuego en tu alma / aún hay vida en tus sueños. No nos vamos a rendir", dijo la intendenta, citando un fragmento del poema que, entre otros, pronunció el expresidente Tabaré Vázquez en un acto homenaje que le hizo el Frente Amplio en febrero de 2020, previo al retiro de su segunda presidencia.

Sin embargo, desde que Vázquez dijo esas estrofas, notoriamente emocionado, ante un público que lo ovacionó, desde la Fundación Mario Benedetti aclaran una y otra que el poema no es del autor uruguayo.



En mayo de 2018, la fundación publicó en su cuenta de Twitter: "El poema "No te rindas" no es de Mario Benedetti. Se lo suele confundir con "No te salves", que sí le pertenece. ¿Nos ayudan con RT para evitar este error habitual en las redes?".

El poema "No te rindas" no es de Mario Benedetti.

Se lo suele confundir con "No te salves", que sí le pertenece.

¿Nos ayudan con RT para evitar este error habitual en las redes?@AlovioOficial, @ValdesCastill, @Raul_Del_Angel, @la100fm, @ClubdelosLibros, @juanjose_2008, @rmunda pic.twitter.com/y2u66MjGUM — Fundación Mario Benedetti (@GuiaBenedetti) May 10, 2018

Poema "No te salves" de Mario Benedetti No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo



pero si

pese a todo

no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas



entonces

no te quedes conmigo.



Sin embargo, el pedido de la Fundación Mario Benedetti no fue tenido en cuenta por Cosse, quien en octubre de 2019 también citó estrofas del poema anónimo, que se lo atribuyó a Benedetti.

“No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo,aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,liberar el lastre, retomar el vuelo.

....que la vida es eso, continuar el viaje,perseguir tus sueños, destrabar el tiempo,correr los escombros y destapar el cielo.” Mario B. https://t.co/9GWzjtCVwB — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 29, 2019

Cosse destacó este martes desde la COP26, en Escocia: "Queremos comprometer a Montevideo en alcanzar la neutralidad de CO2 en la década de 2040. Es una meta muy ambiciosa y vamos a requerir transformaciones estructurales para alcanzar esta meta en tan poco tiempo".



En ese sentido, llamó a "cambiar" la movilidad en la capital, así como la apuesta a un Montevideo "más verde", para lo cual anunció el objetivo de alcanzar un incremento de un 50% del arbolado público, que actualmente tiene 300.000 árboles.