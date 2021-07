Consejo Superior Tripartito con críticas sindicales y empresariales a pautas salariales del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Consejo Superior Tripartito —integrado por el Poder Ejecutivo, trabajadores y empresarios— se reunió este lunes para analizar las pautas para la novena ronda de Consejos de Salarios, que presentó hace dos semanas el gobierno. Ahora los diferentes grupos de actividad deberán negociar los ajustes salariales para cada sector de actividad.

El 7 de julio, al presentar las pautas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó que se hizo una diferenciación entre los sectores más y menos afectados por la pandemia de COVID-19.



Para los menos se propuso un ajuste del 2,5% a partir del 1° de julio. Las subas tendrán dos componentes: por inflación y una cuota por recuperación. Mientras, para los más afectados no habrá ajuste en 2021 y sí tendrán aumento salarial por un 3% el próximo 1° de enero.



Al salir de la reunión del Consejo, el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo a Subrayado: "No tenemos certeza de que efectivamente se detenga la caída del salario real, y menos de que se recupere. Porque depende de cómo evolucione la inflación y, en tanto y en cuanto no hay correctivos en cada ajuste, estamos sin garantías al respecto".



Por su parte, el ministro Mieres dijo en rueda de prensa que no entiende por qué desde el "movimiento sindical se evalúa que va a haber una pérdida" del salario real con las pautas que presentó el gobierno.



Y sobre los ajustes por el Índice de Precios del Consumo (IPC), comentó que los supuestos "son con una inflación a la baja, que es lo que el gobierno ha estado promoviendo y logrando" desde el comienzo del período.

"Creo que hay una mirada equivocada del movimiento sindical. También ha habido críticas del sector empresarial. Por lo cual, si de un lado y el otro hay opiniones de distancia, quizás es una señal de que estamos caminando de una forma equilibrada", comentó.



El ministro dijo además cuáles fueron algunos de los reclamos que recibió desde el sector empresarial. Por un lado, criticaron que no estaba previsto un aumento de 2,5% para las empresas menos afectadas a partir del 1° de julio.



Además, plantearon que, a pesar de que el gobierno había dicho que la recuperación salarial iba a comenzar en enero de 2022, ahora la propone para el 1° de julio para los sectores menos afectados.



Dentro de los sectores menos afectados, el gobierno diferenció entre pequeñas, medianas y grandes empresas, y micro empresas. Ante esto, los empresarios plantearon que las empresas pequeñas podrían haber tenido una pauta diferente.



Los sectores más afectados, según entiende el gobierno, son aquellos que fueron exonerados del pago de los aportes patronales en la Ley Nº 19.942. Los empresarios, dijo Mieres, indicaron que deberían haber quedado más grupos incluidos.