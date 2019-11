Manini sobre convencional que propuso "escuadrón de la muerte": "Si él lo ha escrito no tiene lugar en Cabildo Abierto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador electo por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo este viernes que si se comprueba que el convencional de su partido Juan Cardoso efectivamente publicó en su cuenta de la red social Facebook una convocatoria de voluntarios para formar un "escuadrón de la muerte" será "separado del partido, como corresponde".

En diálogo con Radio Montecarlo Manini Ríos agregó: "Eso sí no tiene ningún lugar, no son opiniones, son cosas que ya rayan en algún desequilibrio mental porque no puede haber otro tipo de lectura de esto y vamos a tener que actuar en consecuencia".



En tanto, agregó que el caso Cardoso es "un tema que ya fue hace unos meses. Esta persona dijo que fue hackeado en su cuenta, y ahora ha dado un nuevo giro".



En línea con lo que declaró este jueves en Subrayado, Manini Ríos agregó en esta jornada que la propuesta de realizar un "escuadrón de la muerte" es "un disparate" y le parece "medio agarrado de los pelos que se quiera organizar algo como eso desde el Facebook".



"Indudablemente acá hay algo que no cierra, pero si él ha actuado y lo ha escrito, no tiene lugar en Cabildo Abierto, eso está clarísimo", reafirmó Manini Ríos.



Cardoso vive en Rocha y figuraba como tercer suplente de Diego Pintado, quien estaba como primer candidato a diputado de la lista 21820.



En la publicación el hombre escribió: "Se necesitan voluntarios, para escuadrón de la muerte. A limpiar nuestro país (sic)".



La Policía citó a declarar al hombre, quien aseguró que la publicación había sido realizada a fines de junio, antes de las elecciones internas y que la había borrado a los pocos días, según informó Subrayado.



La investigación continúa en curso para establecer si el hombre cometió un delito, como por ejemplo incitación al delito.

Por otra parte, consultado sobre si tomará acciones después de conocerse las polémicas declaraciones publicadas la semana pasada por el semanario Búsqueda del diputado electo por Montevideo de su fuerza política, Martín Sodano, Manini Ríos dijo este viernes que este es un caso "aislado" y que Cabildo Abierto "ha dado señales claras" de "respeto a todas las normas democráticas como corresponde", y nombró entre otros el documento firmado por el arco opositor "Compromiso para el país".