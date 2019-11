Tras dichos sobre aborto, diputado dijo que se está "haciendo político ahora" y que se expresó "mal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los diputados electos por Cabildo Abierto, Martín Sodano, buscó aclarar en la noche de este jueves sus polémicos dichos acerca del aborto.



“Yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar. A ver, si te gustó, bancátela”. Las palabras de Sodano publicadas este jueves por el semanario Búsqueda despertaron críticas.



Este mecánico naval de 36 años que el próximo febrero ingresará al Parlamento dijo que no propone derogar la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo pero que sí le gustaría “modificarla” porque “abortar no es un juego”.

Consultado de noche sobre si se arrepiente de frases como "si te gusta, bancátela", Sodano respondió: "Acá hay un tema, a ver, yo soy mecánico, yo no soy político, me estoy haciendo político ahora. Vos sos periodista, me parece que vos en una arenga (sic) en la cual todavía no estás acostumbrado alguna frase se te puede escapar".



"¿Me expresé mal? Sí, me expresé mal", dijo en rueda de prensa.

Sodano dijo además que el título de la nota de Búsqueda "estaba fuera de contexto" y añadió: "Yo no estoy en contra del aborto, lean el criterio, el aborto es una herramienta importantísima para los ciudadanos, ahora, de la manera que se utiliza, bueno, eso se va a trabajar más adelante".

Sin embargo, el diputado electo admitió que "no está previsto tocar ninguna de las leyes" y agregó que "el contexto en el que está hecha la entrevista es mi punto de vista personal, no del Partido Cabildo Abierto".

"Me parece que es una barbaridad y una falta de respeto que donde hay una coalición, donde hay cinco partidos, no se siente con ellos a compartir", dijo sobre las declaraciones de Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, que calificó a sus dichos como una "barbaridad".

Por su parte, Luis Lacalle Pou dijo también este jueves: "Yo estoy en contra del aborto pero no derogaría la ley, buscaría otros mecanismos para que no se produzcan abortos en el país”.

En tanto, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, planteó: "En este compromiso que hemos firmado hablamos claramente de no cambiar la legislación vigente así que me parece que esto no dejar de ser más que una opinión personal de un integrante". Agregó, además, sobre las palabras de Sodano: "No le veo ánimo ofensivo, creo que no es para tomarlo de esa manera".