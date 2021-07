Comisión contra la LUC llamó a firmar como "llave para un gran debate democrático"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión Pro Referéndum, que busca la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), transmitió este viernes de noche un mensaje por los medios públicos donde destacó que las firmas son "la llave para un gran debate democrático", además de considerar que esta es una ley "creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas".

Este espacio fue facilitado por Presidencia de la República tras rechazar el pedido que hiciera la Comisión para acceder a la cadena nacional de radio y TV.

Casi 4:30 minutos duró el spot de la campaña que encabezan el Frente Amplio y el Pit-Cnt contra el buque insignia del gobierno que asumió en marzo de 2020. "A pocos días del plazo establecido, la campaña de recolección de firmas está cerca de alcanzar su objetivo", comenzó destacando una voz en off, que remarcó este articulado "es privatizadora, nos saca derechos, que afecta el trabajo y la educación".

"Si hay algo de lo que estoy segura es de que hay que estar muy seguro para no firmar. Porque firmar no es decirle no a la LUC, sino habilitar una consulta popular para que podamos decidir sobre una ley que afecta derechos de todos y todas", señaló la voz e n off.

En esa línea, se indicó que las firmas "tienen el poder de darnos tiempo para informar, debatir, hablar y explicar".

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, indicó que la LUC "precariza la vivienda, debilita el sistema público de educación, restringe libertades. Tu firma es la llave para un gran debate democrático".

Por su parte, María Inés Obaldía, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, señaló por el Frente Amplio: "Faltan algunas firmas para habilitar el referéndum, para que ciudadanas y ciudadanos de cualquier lugar del país, y de cualquier fracción política, puedan generar la discusión. Porque si vamos a hacer cambios, la mayoría tenemos que estar de acuerdo".

Gustavo González, dirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), también llamó a firmar para "defender a los inquilinos", y alertó: "Los desalojos express están a la orden del día, la gente en la calle en cinco días, y al mal pagador en 30 días también lo pueden sacar".

Por su parte, Soledad González, dirigente de la Intersocial feminista, subrayó: "Firmo contra la LUC porque la sociedad uruguaya no se merece que el Parlamento trate 36 temas fundamentales del país en tan solo 90 días".

Daniel Berger, del Partido Nacional, así como David Helguera, del Partido Colorado, también llamaron a firmar contra la LUC.

En tanto, Amira Fagúndez, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), señaló: "Nos han intentado convencer de que la juventud está perdida, que todo nos da igual, pero sabemos que eso no es así, nosotras estamos comprometidas con el futuro de nuestro país. Por eso ponemos nuestra firma, ¿y vos, qué estás esperando?".

Luego, una voz en off señaló que las firmas "puede cambiar la historia". "Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas", señaló a continuación el spot. "Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro", remató el video.