"Se cometió un error y se enmendó", dijo Lacalle sobre postura de Uruguay en OEA por guerra en Ucrania

"Se cometió un error. Claramente". Así definió anoche el presidente Luis Lacalle Pou la postura de Uruguay a nivel internacional en torno a la invasión de Rusia a Ucrania planteada ante la OEA que luego tuvo un revés por orden suya.

Lacalle Pou ordenó a la delegación uruguaya en la Organización de los Estados Americanos adherir a una condena a Rusia tras que la declaración, que criticaba “enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación rusa” no había tenido la adhesión de Uruguay por decisión de Cancillería.



"A mí me gusta ser bien claro y no hablar con eufemismos. En el procedimiento respecto a la posición formal en la OEA se cometió un error. Claramente", dijo Lacalle Pou. "En la condición de jefe de Estado, me sentí en la necesidad de alguna manera cambiar la expresión formal de Uruguay en la OEA, que se adecúa mucho más a lo que había sido la declaración de la propia Cancillería y lo que fue el discurso de nuestro embajador (Washington) Abdala ante la OEA", agregó. En ese sentido, remarcó: "Se cometió un error y se enmendó".

Lacalle Pou y Bustillo.

"De hecho, mañana en las Naciones Unidas Uruguay va a copatrocinar en la Asamblea, donde es miembro, la moción de claramente una condena a la acción de Rusia contra Ucrania", dijo. Uruguay ya participó ayer de la Asamblea extraordinaria en la que el embajador Carlos Amorín, aseguró que “es completamente inaceptable que la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania sean avasalladas”, y remarcó que el país “copatrocina y apoya el proyecto de resolución” que se analiza.

Consultado sobre si puede haber un cese a raíz de este episodio, dijo: "Si me preguntás por el ministro Bustillo, que básicamente es quien comete el error - hay que decir las cosas, no tenemos ningún plurito en aceptar y enmendar los errores también - el canciller tiene todo mi respaldo que ha hecho una gran gestión en todo lo que hace al Mercosur, las negociaciones con China".

Respecto a si sigue el avance de esta guerra, el presidente Lacalle valoró: "Increíble que a esta altura de la humanidad nos hemos encontrado y se han desarrollado muchos medios de negociación, de comunicación, y con las posibilidades de negociación, que estemos viendo la destrucción, la muerte y las actitudes de Rusia que ha tenido con un país como Ucrania".

El mandatario volvió al Carnaval de Artigas tras dos años. El intendente Pablo Caram destacó en las últimas horas a Radio Monte Carlo la "alegría" por poder celebrar esta instancia, que se vio suspendida por la pandemia de covid-19. Por posibles precipitaciones estaba en duda el desfile, agregó.

Luis Lacalle Pou en el Desfile de Carnaval de Artigas. Foto: @LuisLacallePou

Curiosos y simpatizantes se acercaron - vestido con una camiseta blanca que tenía la leyenda "Oceanosanos - Healthyoceans - para sacarse fotos con el mandatario este lunes de Carnaval, tal como compartió en sus redes sociales.

Lacalle Pou confirmó su presencia en el Carnaval de Melo, el próximo viernes.