Uruguay condena la invasión rusa a Ucrania en Asamblea General de la ONU: "Es injustificable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asamblea General de la ONU se reunió ayer, en sesión extraordinaria y de urgencia, a causa de la invasión rusa a Ucrania. Uruguay participó a través de su representante permanente en Nueva York, el embajador Carlos Amorín, quien aseguró que “es completamente inaceptable que la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania sean avasalladas”, y remarcó que el país “copatrocina y apoya el proyecto de resolución” que se analiza.

“Ucrania forma parte de las Naciones Unidas y los principios y propósitos de su Carta son aplicables a todos sus miembros”, agregó. Además, criticó el “reconocimiento de las entidades separatistas de Donesk y Lugansk por parte de la Federación Rusa, así como el desplazamiento de fuerzas militares hacia esas regiones, desconociendo las fronteras internacionalmente reconocidas y la comisión de actos de agresión bélica contra el territorio ucraniano”.



Amorín dijo que esos actos “son una violación grave e injustificable del derecho internacional” y que los países miembros de las Naciones Unidas tienen “la obligación de denunciar y condenar”.



“El rechazo del uso o de la amenaza de la fuerza y la solución pacífica de las controversias constituyen principios rectores de la política exterior del Uruguay. En conformidad con ellos, Uruguay ha exhortado a las partes involucradas a continuar con los esfuerzos para resolver sus diferencias exclusivamente por medios pacíficos a través de negociaciones diplomáticas. Reiteramos que toda solución que se alcance debe respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania”, agregó.

“La integridad territorial de los estados es un principio contenido en la carta de las naciones unidos, una norma imperativa de derecho internacional general que todos los países deben respetar. Este principio es una pieza central en la convivencia pacífica y la cooperación entre los miembros de la comunidad internacional. Su flagrante violación en el caso de la invasión rusa de Ucrania retrotrae al sistema internacional a épocas en las que las fronteras eran regularmente desconocidas y, por ende, causas de interminables guerras y pérdida de vidas humanas”, remarcó Amorín.



“Uruguay exhorta a la Federación Rusa a retirar todos sus efectivos militares del territorio ucraniano y renueva su llamamiento a todas las partes en conflicto para que vuelvan a la mesa de negociaciones. Entendemos que la Resolución 2200 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abrió un camino hacia la paz que aún no se ha transitado. Los Acuerdos de Minsk son la base de una solución pacífica y duradera del conflicto. Estos son los motivos por los cuales Uruguay copatrocina y apoya el proyecto de resolución que nos ha sido presentado”, finalizó el representante uruguayo.



La reunión comenzó ayer a las 12:00 hora uruguaya (15:00 GMT) con un minuto de silencio por iniciativa de su presidente, Abdulla Shahid, en memoria de las víctimas de la invasión rusa en Ucrania. Shahid abrió la reunión subrayando que la ofensiva militar rusa “es una violación de la integridad y la soberanía de Ucrania y es inconsistente con la Carta de Naciones Unidas”.

“Hoy, renuevo mi llamamiento a un alto el fuego inmediato, a todas las partes a ejercer máxima moderación y por un retorno completo a la diplomacia y el diálogo”, agregó.



Además de Shahid, habló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pidió un cese inmediato de las hostilidades y advirtió de que los misiles y bombardeos rusos están dejando víctimas civiles. Y advirtió que la guerra puede convertirse fácilmente “en la peor crisis humanitaria y de refugiados en Europa en décadas”. El diplomático portugués se refirió además a la decisión del Kremlin de poner en alerta de sus fuerzas de disuasión nuclear y subrayó que “la simple idea” de un conflicto atómico “es inconcebible”.



En representación del gobierno de Ucrania, el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, reclamó el apoyo a la comunidad internacional desde Naciones Unidas, subrayando que si Ucrania no sobrevive a la invasión rusa, tampoco lo hará la propia ONU: “Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá”.



Diplomacia ucraniana